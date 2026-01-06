天寒「腸」更寒！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力

記者施春美／台北報導

醫師李柏賢建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。(示意圖/pixabay)

強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。

林口長庚醫院胃腸肝膽科副教授李柏賢在其臉書表示，天氣變冷，不只手腳要保暖，腸胃也需要保暖。冬天是腸胃病的高峰期，因為冷天氣會讓腸胃面臨3大挑戰：

廣告 廣告

1. 寒冷讓胃變懶惰，要避免吃太油膩、不好消化的食物，「多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力。」但IBD（發炎性腸道疾病）患者不建議吃太多溫補的食物，例如薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯，以免造成急性發作。

2. 冬季病毒很狡猾，聚餐時要養成公筷母匙的習慣。飯前、便後勤洗手。IBD病友要維持用藥，若有不適，要提早回診。至診所看診時，要避免不必要的抗生素和非類固醇性止痛藥使用。

3. 壓力胃痛「冷不防」，盡量少油、減糖的應酬食物。容易胃食道逆流和胃炎的患者可與醫師討論是否準備氫離子幫浦抑制劑，有症狀或應酬前服用。

他並提供腸胃保暖小技巧：

1. 吃慢一點：細嚼慢嚥、少量多餐能減少胃的負擔。

2. 保暖腹部：多穿一件衣服，避免冷風直吹肚子。中醫也強調「氣血得溫則行，遇寒則凝」，寒冷會導致血液循環變慢、氣機阻滯，容易引起疼痛或功能失調。

3. 避開冰品：雖然他個人也很喜歡冬天吃冰，尤其在吃火鍋後，或寒流時溫暖的室內，但仍然要適量，以免胃腸不適。

更多三立新聞網報導

高智商的人較不會失智？名醫解答！「1情況」害腦力懸崖式崩跌

最新研究：做對「5件事」可讓大腦年輕8歲！還天天開心

母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命

都錯了！「低碳飲食」害變胖、失眠 醫喊：「1類人」要多吃澱粉

