天將暮，雪亂舞（組詩）／趙浩平

趙浩平

天將暮，雪亂舞

落上枯枝

飛進書房

悄悄停在少年未合的課本上

遠處的山

像一幅舊畫

近處的河

結了薄冰

炊煙升起

歪歪斜斜

像是畫師的手抖了一下

又或是風太溫柔

捨不得讓它飄遠

◆半梅花半飄柳絮

雪在模仿月亮

畫出兩種式樣

有的像梅瓣

白得不張揚

卻能在寒風中飄出頑強

有的如柳絮

白得沒重量

卻能自由灑脫越飛越高

這不是比喻

這是雪在學著做人

一半溫柔，一半飄忽

一半是梅的骨氣

一半是柳的柔軟

◆江上晚來堪畫處

光和影

描摹出整條河

漁火一盞、兩盞

浮在水面

亮一下，滅一下

岸邊柳樹垂著枝條

一半浸在水中

一半懸在風裏

遠處有橋，半隱在霧中

像一道墨痕

把兩岸連成一首詩

一邊是炊煙嫋嫋的村莊

一邊是燈火初上的碼頭