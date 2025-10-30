天崧法師X馬來西亞導演楊偉漢 〈法語花香〉高雄圓滿綻放
【記者 王雯玲／高雄 報導】日前在高雄中山大學逸仙館，《法語花香》以佛法與藝術交織的形式登場，全場座無虛席。這場由金山寺天崧法師監製、馬來西亞導演楊偉漢策劃執導的「心靈法劇樂」，讓佛陀的智慧從經典中走入人心。
整場演出以〈法句經・花品〉為主軸展開，結合舞台、光影與音樂的節奏，呈現出生命的流轉與心靈的綻放。導演楊偉漢以光影節奏襯托經義，法師則於轉場時說法，將佛陀偈語化作現代的生命寓言。演出中引用的經文：「如蜜蜂採花粉時，不損傷花朵，亦不損傷其色與香味，只取其蜜，而後飛走」，象徵修行者應以清淨心行於世，不染於塵。
楊偉漢導演除掌控全場節奏，更親自開口演唱，那一曲〈花開見佛〉歌聲溫潤深情，成為全場最動人的時刻之一。他的三位姐姐更遠從馬來西亞前來觀賞，全程感動落淚，台下觀眾報以熱烈掌聲，氣氛溫馨而莊嚴。
天崧法師的母親特地身著印度紗麗出席，見證兒子多年弘法的成果。法師於演後向觀眾合十致謝，感恩師公傳孝上人十五歲即栽培他成為國際和尚，並託付給瑜伽大師學習身心合一之道；同時也感念自己的師父，宏法寺方丈圓塵上人的照顧與教導，以及源師父、彬師父等法師與弟子地忍、地心的默默協助與護持，讓這場藝術弘法圓滿成就。
參與演出的志工群──地謹、地淵、地覺、地盈、地顯、地準、地淨等──皆以修行者之心投入排練，將汗水化作法水，將舞台化作道場。許多志工在演後分享：「能與法師與導演一同成就這場演出，是一生難忘的福報。」也有觀眾表示：「舞台雖靜，但能量強大，彷彿整座劇場都散發花香。」
這場演出獲得滿堂喝采，現場觀眾報以長時間掌聲，紛紛表示這不僅是一場藝術演出，更是一場心靈洗禮。天崧法師表示，團隊將於明年前往台北演出，延續「以法相會」的願心，讓花香與法語跨越南北、芬芳人間。（圖／記者王雯玲翻攝）
