一天幾乎都在睡！陸9旬嬤被封「現實版睡美人」 每天睡超過20hr

大陸中心／張尚辰報導

中國一名老婦人每天睡眠時間長達20小時以上，被網友稱為「睡美人」。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國湖北武漢一名92歲的老婦人，因每天睡眠時間長達20小時以上，被網友暱稱為「睡美人」。不過，除了睡眠時間明顯長於一般人之外，女兒表示，母親各項身體指標皆維持正常，而她本人也透露，自己的心態十分平穩，對生活感到相當放鬆。

根據陸媒《縱覽新聞》報導，這名老婦人名為劉淑文，長時間睡眠的情況曝光後，引發網友熱烈討論。與她同住的女兒指出，母親經常一路睡到下午約4時才醒來，一天之中大多數時間都在休息，過去曾讓家人十分擔心，所幸多次就醫檢查後，醫師皆表示其身體各項數值正常。

劉淑文在受訪時也坦言，自己睡覺時腦中一片空白，很自然就能入睡，「沒什麼煩惱，也不會胡思亂想」，對於長時間睡眠並未感到任何不適。

女兒也進一步分享母親的日常作息，指出劉淑文起床後通常先洗澡、用餐，隨後不久又再次入睡，期間偶爾起身上廁所，甚至連午餐都需要端到床邊提醒她起來用餐。如此特殊的生活模式，連家人也直言難以解釋，形容母親「真的讓人摸不著頭緒」。

事實上，醫師鄭淳予曾指出，「睡眠充足」的重要性甚至高於運動與飲食，是影響長壽的關鍵因素之一。他表示，即使嚴格控制飲食、勤於運動，但若長期僅睡5至6小時，健康與壽命風險仍可能高於睡眠品質良好的人，因此睡眠、飲食與運動應同時兼顧。

