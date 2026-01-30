天弓三型、雄二E反艦飛彈...賴清德視導「台灣之盾」裝備，喊話藍白放下歧見：為子弟兵爭取更多預算

在農曆春節前夕，總統賴清德周五（1/30）前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，視導「台灣之盾」系統中的天弓三型飛彈系統，以及陸基雄風二型反艦飛彈等國防裝備。 賴總統在向國軍官兵致詞時指出，政府會繼續用最大努力，給國軍弟兄姊妹最大支持，強化裝備與環境、提升部隊戰力與士氣。 對於中國國民黨、台灣民眾黨聯手十度杯葛規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，他喊話朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德勗勉花蓮地區部隊 視導弓三、雄二E等武器系統

馬年農曆春節即將來臨，總統賴清德周五同國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、副秘書長李問等人前往花蓮縣，勗勉花蓮地區部隊，視導包括空軍792旅第613營第2連、海軍海鋒第七中隊，隨後至「陸軍花東防衛指揮部」，觀賞救災紀實影片、聆聽官兵救災心得分享，最後與官兵們一起用餐。

在過程中，賴總統一行人視導包括天弓三型防空飛彈系統發射架（弓三）、陸基雄風二型反艦飛彈發射車等武器系統（雄二E），其中天弓三型便是「台灣之盾（T-Dome」系統中，負責中低空層防禦任務的裝備。

賴清德視導天弓三型

▲總統賴清德視導天弓三型防空飛彈系統等裝備。鄭鴻達攝影

在漢光演習、光復救災勤益不懈 賴清德感謝花防部官兵

賴總統在視導完前述部隊、武器系統期間與之後，逐一致贈各部隊福袋、加菜金，最後與陸軍花東防衛指揮部官兵們共進午餐，並向在座國軍官兵致詞。

賴總統表示，農曆春節即將到來，今天很高興能來花蓮與大家見面；他說，在稍早他也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年，堅守崗位、全年無休保衛國家。

賴清德

▲總統賴清德勗勉花蓮地區部隊，致贈福袋、加菜金。鄭鴻達攝影

賴總統指出，許多國軍弟兄姊妹在春節期間國人團聚的時候，也必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，他要跟大家說一聲辛苦了，也感謝你們。他也特別感謝指出，因為有各位同仁平時精進戰訓本務、以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。

賴總統提到，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。

▲總統賴清德與海軍海鋒第七中隊官兵、雄二E飛彈系統合影。總統府提供

賴清德喊話朝野放下歧見 為子弟兵、主權爭取更多預算資源

賴總統接著表示，而在去年年底，中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

賴總統期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。他也期勉國鈞持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅。

賴總統允諾，政府也會繼續用最大努力，給國軍弟兄姊妹最大支持，強化大家裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。他也喊話，希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

天弓三型防空飛彈系統

▲部署在花蓮地區的天弓三型防空飛彈系統，屬於「台灣之盾」防衛計畫重要一環。鄭鴻達攝影

國防特別預算打造「台灣之盾」 弓三飛彈扮演其一要角

賴總統提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算規模1.25兆元，其中重點包括建構「台灣之盾」，規劃整合美製與國造防空飛彈系統。然該特別預條例至今持續被藍白在立法院杯葛至今。

台灣之盾將整合六大主要防空飛彈，包括中科院研製的「強弓飛彈」（天弓四型），射高達70公里；愛國者三型增程飛彈、天弓三型飛彈、NASAMS等，在不同高度層層攔截威脅來自空中的威脅。

弓三防空飛彈系統為國軍重要防空武器，主要用於攔截敵方戰機、巡弋飛彈及彈道飛彈等威脅，具多目標追蹤與區域防禦能力，可強化重要據點與戰略設施的空防安全。

另外，陸基雄風二型反艦飛彈則是國軍岸置反艦主力武器，射程遠、機動部署彈性高，能有效威懾敵方艦艇接近台灣周邊海域，提升海上拒止與防衛作戰能力。

