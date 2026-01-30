天弓等自製飛彈產能將翻倍！中科院攜手美商火工合作 強化國防整體韌性

臺灣在闊別43年後，獲得美國政府輸出許可300加侖拌藥機，未來天弓等自製飛彈產能將翻倍。（圖片來源／軍聞社）

中科院與美國B&P Littleford公司合作，引進先進設備與成熟技術，歷時3年10個月順利完成300加侖拌藥機設施及廠房工程產能擴增計畫，是為滿足海空戰力提升計畫下，天弓、雄風等各式飛彈的量產需求，未來飛彈產可望加速翻倍。

300加侖拌藥機: 300加侖拌藥機主要用於軍工領域的固態火箭推進劑製造，負責將火炸藥原料進行高效率、安全的攪拌與混合，以產製高品質的飛彈推進劑。 該設備為國防自主關鍵技術，具備高安全性，用於飛彈與火箭固態推進劑的混合，是推進劑研製和生產的關鍵設備。

國防關鍵產業合作新頁，見證臺美攜手強化國防產能

此一計畫為臺美在國防關鍵產業領域的合作寫下新頁。中科院表示，本次是在闊別43年後，獲得美國政府輸出許可300加侖拌藥機，更是美國政府對友盟國家的承諾與支持。

伴藥廠設於中科院九鵬基地，該處是臺灣各式飛彈與火箭的核心試射場，曾有大規模擴建工程，被稱為台版「51區」。啟用儀式在院長李世強主持下，邀請美國原廠代表到場，共同見證臺美攜手強化國防產能的重要成果，充分展現雙方長期互信與實質合作基礎。

中科院與美國B&P Littleford公司合作，完成300加侖拌藥機設施及廠房工程產能擴增計畫。（圖片來源／中科院）

中科院指出，隨著各式防衛裝備需求提升，關鍵材料與製程的穩定供應愈顯重要。此次透過與美方合作導入先進設備，不僅補足國內關鍵製程能量，也確保相關產線符合高標準安全與品質要求，對於維持整體國防體系運作穩定具重要意義。

B&P Littleford: B&P Littleford公司總部位於密西根州薩基諾 (Saginaw)，是全球領先的高能材料（如飛彈固體燃料、炸藥及煙火）混合設備製造商。其設備以高安全性、長壽命及混合均勻度聞名，廣泛應用於國防與航空領域。 該公司設計和製造種類繁多的如 垂直行星式混合機、高效真空反應乾燥機、專用擠出機、混煉機、連續式捏合機、反應釜、Podbielniak 離心機以及離心分離設備，適用於各種規模的生產應用。

建構自主運作關鍵產線，兼顧飛彈量產需求與研發

中科院進一步說明，本次引進的設備為美方成熟產品，具備高度穩定性與良好運轉紀錄，廣泛應用於多國相關產業。

300加侖拌藥機主要用於軍工領域的固態火箭推進劑製造，負責將火炸藥原料進行高效率、安全的攪拌與混合。（圖片來源／中科院）

中科院經導入國際成熟技術並結合國內專業團隊，得以有效提升整體製造效率與品質控管能力，並逐步建構具備自主運作能力的關鍵產線。

在相關產能建置完成後，將與既有設施形成互補，有助於提升整體產能彈性，兼顧量產需求與研發任務，為未來長期發展奠定穩固基礎。

中科院強調，展望未來，與理念相近國家深化合作，是我國推動國防自主與供應鏈安全的重要方向。

同時透過與美方共同建置關鍵產能，不僅有助於強化國防整體韌性，也展現我國持續深化國際合作、穩健推動國防科技發展的決心。

