一天很多次！郭書瑤歷任男友「大又會」 浴室被服務全說了

郭書瑤自爆閨房秘辛。（圖／翻攝自郭書瑤IG）





女星郭書瑤近日登上薔薔Podcast節目《薔栗膠》，宣傳新戲《何百芮的地獄戀曲》，暢談工作、感情生活的秘辛，更大方透露歷任男友的床上表現讓她很滿意，除了超會調情外，就連尺寸方面也讚不絕口，直呼自己「很幸運」。

郭書瑤交往過4任男友，她認為親密關係中一定要有親密肢體接觸，被問到歷任男友的「尺寸」，她害羞直言「只能說我運氣非常好，他們都會開啟我新的開關，跟很知道女生要怎麼樣開心，我覺得很重要耶。」

郭書瑤坦言，每任男友都很會調情，她舉例像是曾被抱到浴室檯面「服務」，當下的氛圍感和環境令她至今印象深刻，薔薔進一步追問「所以一天可以很多次？」郭書瑤坦然回應，「以前跟男朋友的話可以啊，他可以我就可以。」雖然沒有數過實際次數，但她害羞補充，「可以在家一整天都很開心」。



【更多東森娛樂報導】

●單身太久！郭書瑤遭虧「長蜘蛛網」 嗆曖昧男：有多長？

●郭書瑤遭斷崖式封鎖！認：該做的都做了 花2年療傷

●阿Ken為挽回舊愛猛操肌 罕見脱了壯碩身材全網驚呆

