天心分隔韓籍尪331天崩潰 急奔身心科求「給我藥」

天心（中）為「動力火車」拍攝〈I Need You〉MV。華研國際提供



天心和韓籍攝影師老公金英敏結婚10年感情甜蜜，她和姚淳耀為「動力火車」拍攝〈I Need You〉MV，透露第1次聽到這首歌，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科。

當時天心一進診間就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」她說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

〈I Need You〉是1首孤單的告白，天心透露其實常感到孤單，這時候會選擇去放鬆，「看一場喜歡的戲、看1本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在那個孤單的狀態也沒關係，但不要太久」。

姚淳耀（中）與「動力火車」合唱。華研國際提供

姚淳耀則分享10幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」獨特的方式令其他3人大讚：「很不錯耶！」而顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球；尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己1個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」

「動力火車」首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力」。尤秋興自爆開拍前有點緊張，但開始跟天心對戲後很快就進入狀況，「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了」。

MV到KTV取景，「動力火車」還邀天心與姚淳耀參加5月的演唱會，「希望可以在那個大的KTV包廂裡一起唱歌」。天心笑說：「當然好，但不要講說『吳天心妳唱太大聲了』！」幽默回應笑翻眾人。〈I Need You〉上線短短幾天，在YouTube的觀看次數已突破百萬。

