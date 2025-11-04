天心劇中被懷秋玩弄感情 17歲女兒展開一系列報復

《郵票與舒芙蕾》釋出前導預告與國際版海報，豪華卡司首度曝光，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫主演，並邀張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。歷經五年田調與編劇打磨，導演鄭芬芬以「成癮」為核心，透過毒品隱喻探討人性匱乏與依賴。《郵票與舒芙蕾》中「郵票」象徵毒品，「舒芙蕾」則代表療癒的甜點，劇情交錯描繪青少年毒品氾濫、校園霸凌、權貴慾望與警界黑幕等議題，結合製毒、情慾與謀殺元素，挑戰尺度極限。

天心飾演林逸嵐的媽媽。（圖／時創影業）

廣告 廣告

林奕嵐飾演的17歲少女，對玩弄母親天心感情的渣男（張懷秋飾）展開報復，卻在接觸對方妻子（陳意涵飾）後，意外發現彼此都是受害者。兩人從對立到惺惺相惜，卻一同踏入毒品世界。緝毒刑警陳啟明（張孝全飾）在調查案件時與初戀（陳意涵飾）重逢，情感與職責的界線逐漸崩塌，陷入與愛同樣令人上癮的深淵。

林逸嵐。（圖／時創影業）

前導預告由張孝全率隊攻堅緝毒開場，節奏緊湊，映出毒品如社會未爆彈的危機。劇中台詞「當唯一想幫助你的人，拿出來的就是毒品，你要怎麼辦？」點出成癮背後的孤獨與絕望。張孝全說：「真正的上癮，往往是因為人遇到無法跨過的難關，找到能讓自己暫時放下無力感的東西時，就會沉淪。」陳意涵也分享：「芬芬導演告訴我，現在國小生都有可能碰過毒品，這樣的現況太可怕，我們應該讓更多人知道。」

張孝全飾演緝毒小隊長。（圖／時創影業）

鄭芬芬表示，許多用毒者背後都有「不願面對的困境」，那才是真正難戒的癮。她在田調中發現，台灣青少年首次接觸毒品的平均年齡已下修至12.5歲，因此希望藉劇中故事讓社會以更寬容、更立體的視角看待成癮，「成癮的背後往往不是堅強不足，而是缺少有人陪伴。」

Yahoo奇摩關心您：珍惜生命，拒絕毒害；一人吸毒，全家受苦。

※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音