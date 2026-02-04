天心與韓籍尪「分隔331天」崩潰了！急衝身心科求助：給我藥

記者徐珮華／台北報導

「動力火車」新歌〈I Need You〉成績亮眼，MV邀請姚國禎導演執導，天心、姚淳耀主演，顏志琳、尤秋興也親自參與演出，師弟柯棨棋（77Ke）、李家皓（+How）則驚喜客串。天心分享第一次聽到該曲時，回想起疫情期間與先生見不到面，「我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

姚淳耀（左起）、天心主演動力火車〈I Need You〉MV。（圖／華研國際提供）

天心與韓籍攝影師金英敏結婚9年，疫情期間分隔兩地，一度想念對方想到生病，還求助身心科，一進診間表示「給我藥，我睡不著覺」，醫生開完藥後對她說「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面」。姚淳耀則在聆聽歌曲時搭配與太太的合照，「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」

首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們合作」，並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興也承認開拍前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況，「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」

天心開玩笑表示「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了」。姚淳耀分享，接到邀約時感到既開心又榮幸，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作」，笑說是「三個願望一次滿足」。

天心主演〈I Need You〉MV，回想起疫情期間想念老公的心情。（圖／華研國際提供）

〈I Need You〉是一首孤單的告白，4人也分享各自面對孤單時的方式。天心透露自己其實常常感到孤單，這時候會選擇放鬆：「看一場喜歡的戲、看一本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在孤單的狀態也沒關係，但不要太久。」姚淳耀則分享十幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」

顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球。尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己一個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」

