天心超過331天沒見到老公！思念到看身心科 崩潰求醫生給藥

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

動力火車5月15日至17日在台北小巨蛋開唱演唱會門票秒殺，新歌〈I Need You〉MV也跟著推出，MV集結兩位金獎實力派演員天心、姚淳耀領銜主演，動力火車也親自參與演出，並邀請師弟77Ke 柯棨棋、+How 李家皓客串。

天心拍攝動力火車〈I Need You〉MV。（圖／華研國際提供）

姚淳耀分享，接到邀約時感到既開心又榮幸；天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

姚淳耀、天心拍攝動力火車歌曲〈I Need You〉MV。（圖／華研國際提供）

〈I Need You〉是一首孤單的告白，4人也分享各自面對孤單時的方式。天心透露自己其實常常感到孤單，這時候會選擇去放鬆：「看一場喜歡的戲、看一本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在那個孤單的狀態也沒關係，但不要太久。」姚淳耀則分享十幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」獨特的方式令其他三人大讚：「很不錯耶！」顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球；尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己一個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」

