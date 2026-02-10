天心首戰恐怖片想讓觀眾不安 曹佑寧苦練勾魂眼神

（中央社記者王心妤台北10日電）恐怖國片「祭弒」將於4月30日上映，今天公布預告，曹佑寧化身有靈媒體質的仙姑，他透露為了角色對著鏡子苦練勾魂眼神；天心首次演恐怖片，則希望讓觀眾有不安感受。

「祭弒」由邱晧洲執導，並由曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛主演，曹佑寧片中展現剛柔並濟的靈媒身段，他今天透過劇組分享，有對著鏡子練習勾人眼神，「真的蠻害羞的，你要看著鏡子，想像自己被自己勾到的感覺。」

天心出道30餘年，首次演出恐怖片，她透露私下愛看恐怖片，很喜歡看恐怖片的快感及刺激，「我這次最大的任務就是撐起觀眾的不安情緒。」（編輯：陳仁華）1150210