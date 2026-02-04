天心331天見不到老公 思念成疾求助身心科

動力火車推出全新單曲〈I Need You〉，MV集結兩位金獎實力派演員天心、姚淳耀主演。（圖／華研提供）

動力火車推出全新單曲〈I Need You〉，MV集結兩位金獎實力派演員天心、姚淳耀主演，動力火車也親自參與演出。天心開玩笑對動力火車說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」她也補充，曾經看到網友形容「如果大草原有聲音的話，那就是動力火車」，認為是一個很美的評價，「剛好我也到了一個好山好水好感動的年紀，我覺得這就是一個很棒的組合」。

天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

廣告 廣告

姚淳耀則是在收到歌曲之後，拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌，「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」尤秋興笑說：「有啦！有聽到淳耀的感覺，我們拍攝的時候，他整首都會唱耶！」

首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，笑說：「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興也承認開拍之前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況：「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停

溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」