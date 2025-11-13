天心50歲生日美成這樣！不科學S曲線藏不住 「絕美狀態」曝光

娛樂中心／綜合報導

藝人天心出道多年，憑藉精湛演技圈粉無數，11日迎來50歲生日的她，曬出一段朋友幫她慶生的影片，感性表示「願我們都能成為自己最喜歡的樣子，自在自信地活著，感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。」而她的絕美狀態也令網友眼睛為之一亮。

天心上傳朋友為她慶生的影片，畫面中天心紮起頭髮，露出巴掌大小的鵝蛋臉，身穿白色襯衫搭配咖色V領背心及黑色背心的她，露出不科學纖細腰身，整體率性又不失女人味。影片中的生日蛋糕不只有白色蝴蝶結緞帶與羽毛愛心裝飾，還有「SKY HEART」英文字樣，造型相當典雅。

廣告 廣告

天心絕美外貌完全看不出真實年齡。（圖／翻攝自天心IG）

天心則在配文寫道：「五十歲，一個充滿力量與清晰的年紀。在歲月的沉澱及累積，我對自己、對生活，都擁有了更深的認同，也因此對自己真正想要什麼更是清晰篤定。」除此之外，天心也鼓勵同樣走到這個年紀的網友：「請別忘記～我們還有很多好看的日子值得期待，很多溫暖的人要去擁抱。」最後，她開心表示「我生日，有愛，有快樂，也把這份喜悅與祝福傳遞給你。祝大家也都快樂！」慶生文一出，吸引眾多圈內好友及網友送上生日祝福。

更多三立新聞網報導

消失八點檔2年！正妹女星驚喜回歸 「瑟瑟發抖」真實心聲曝光

米可白又被當成狗！教授口誤「機場聞行李」全場笑翻 本尊回應了

范瑋琪又被罵！遭爆「戴大S骨灰項鍊」中國開唱 真相曝光了

癡情不輸具俊曄！辛龍痛失劉真「此生不再婚」網看哭：光頭特別深情

