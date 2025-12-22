天愛嘉年華 星兒家庭齊聚 共創感動時刻

私立光仁中學特教班開場表演。社團法人中華民國天愛志工協會/提供

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】溫馨歲末，2025天愛嘉年華於今日(12月21日)下午在新北市四號公園盛大登場，邀請來自台灣各地多重障礙的「星兒們」登台演出，展現他們豐富的努力成果，也讓社會大眾有機會一睹他們的音樂天賦，共創感動時刻。

據了解，參與這場表演的團體包括，私立光仁中學特教班、台中市自閉症教育協進會、新北市智障者家長協會 以及視障Life 爵士樂團。為了這一天的演出，演出的每位星兒們，無不全心投入練習，努力突破自身的多重體能、腦部發展與肢體的障礙，更是在追夢的道路上累積無比的堅持與毅力。

社團法人中華民國天愛志工協會理事長項慧寧女士表示，天愛音樂嘉年華不但為多元障礙孩子打造一個勇敢展現自我的舞台，也讓社會大眾更貼近多重障礙孩子的內心，有機會深入了解星兒們的特質與需求。

項慧寧指出，希望透過音樂與表演，讓社會真正看見孩子們背後付出的心力，進而產生更多理解與支持，形成正向的雙向互動，讓關懷不只停留在表面，而能長久陪伴他們成長。

天愛志工協會自2024年4月成立以來，致力於推動社區公益與文化交流，除了政府支持補助之外，還有來自多家民間企業熱心的參與與贊助。

其中專門負責興建大型公共工程的豐順營造公司，連續兩年積極協助天愛音樂嘉年華活動，且不餘遺力提供各項捐款，物資和人力。就在登台演出前夕(12月20日)，還特地邀請上百位星兒和家長們登上全台最高的101大樓，俯瞰雙北城市景色，在頂樓和耶誕老人合照，感受這場美麗的盛宴。此外，不少豐順公司的同仁也被這份無私奉獻的熱情所感染，主動到現場擔任義工，用行動支持弱勢族群。

理事長項慧寧表示，每一份支持，都是孩子們站上舞台的勇氣來源。天愛志工協會誠摯邀請社會各界共同支持星兒們以勇氣和笑容站上舞台，成為孩子們追夢的力量，也讓愛與包容持續發光，照亮更多家庭的希望。