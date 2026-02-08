天慈愛心功德會三重發放關懷金976戶受惠

高雄市 / 綜合報導 高雄大寮區一間空間設計公司，昨(7)日晚上舉辦尾牙，其中1名郭姓包商，疑似敬酒時與人口角，遭林姓公司負責人勸阻，包商憤而離席，之後找來9名同夥持棍棒毆打負責人，事後更強擄對方上車，丟包至14公里外的堤防，負責人頭部受傷，被丟包後趕緊 打電話 給太太求助並報警，警方5小時內將人全都逮捕，其中郭姓包商遭拘提，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。 警方VS.民眾說：「你們還有沒有人受傷的。」尾牙吃到一半，傳出濺血衝突，公司負責人遭毆打後被強擄上車，大批警力趕赴現場，警方VS.民眾說：「都沒有了齁，這邊都沒有的，(對，謝謝)。」涉案嫌犯早已鳥獸散，衝突現場血跡斑斑，公司大門玻璃也都碎裂，在場民眾目擊嚇壞了。民眾說：「他們(嫌犯)就這裡集合衝過去(公司)，(算是預謀好嗎)應該有啦，確定有一個被拖走。」昨(7)日晚上，高雄大寮區光明路一間空間設計公司舉辦尾牙，其中一名郭姓包商疑似在敬酒時，與人發生口角，遭林姓負責人勸阻。郭姓包商憤而離席，之後找來9名同夥，涉嫌持棍棒毆打負責人，更將人強擄上車，丟包到14公里外林園區的堤防路，眾說：「(看到)拿棒球棒在那邊集合啊，然後就進去(公司)打了，好像針對一兩個人打而已，(嫌犯)他要把他(負責人)拉上車。」林姓負責人頭部受傷，意識清楚，被丟包後，趕緊打給太太求助報警，而丟包現場還留有大量血跡，以及散落拖鞋，民眾說：「這邊(堤防路)基本上晚上都沒人，現在不太敢來(放鴿)了。」林園分局副分局長黃國峰說：「(嫌犯)均陸續於五小時內到案，(郭姓包商)犯殺人未遂進行拘提。」警方以車追人，將涉案十人帶回。原先一度傳出雙方是積欠工程款項產生嫌隙，但警方調查是敬酒問題口角，林姓負責人只是勸阻，卻當街被毆打強擄，郭姓包商遭拘提，涉案十人也被依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。 原始連結

華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言