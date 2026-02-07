天慈愛心功德會寒冬送暖 發放三重區弱勢家庭關懷金





用愛匯聚善緣，溫馨守護人間！社團法人中華民國天慈愛心功德會今（7）日攜手新北市政府三重區公所、靈鷲山護法會新北市A區志工團、大願隊和多個慈善服務單位，於三重綜合體育館發放關懷金，以「共善盛舉、好事共辦」的希望與溫暖，幫助976戶弱勢家庭度過寒冬。

氣溫低降冷颼颼，上午8點不到，逾千人齊聚三重體育館熱鬧騰騰，志工們分組認真聆聽工作流程，隨著載著關懷戶的遊覽車陸續到場，來自靈鷲山護法會新北市A區志工團和大願隊的80名志工、新莊區工商婦女企業管理協會、國際獅子會300B1區新北市精華獅子會、中華民國紳士協會三重分會、新北市世界華人工商婦女企管協會等上百位善士共同參與，積極投入服務。

1994年起天慈愛心功德會持續全力關心地方，結合多方資源無私奉獻。天慈愛心功德會特別感謝德一診所的林雪驥院長、德霖醫院管理顧問有限公司的吳偉聰總經理、板橋中區扶輪社張玉梅社長、勵得公司董事長江茂昆呂秋霓賢伉儷、三重區秀江里鄭得興大德和陳貴美里長，還有台灣馨懷全人關懷協會波浪鼓社團何雨歡、王莉莉、劉譽愉老師，以及三重區長王坤南與54位里長接力贊助，傳遞社會的溫情與關懷。

廣結善緣溫暖送愛！10點隨著鏗鏘不老樂團的薩克斯風旋律響起，以及波浪古鼓的熱情演出、日本舞蹈表演，樂韻與溫暖相伴，現場氣氛愈加歡樂，關懷金發放儀式達到了高潮，志工耐心地將關懷金送到976戶家庭手中，濃厚的善行氛圍增進彼此的連結，讓人感受到愛與支持的力量。

新北市府社會局長李美珍在活動中頒發感謝狀，衷心感謝所有協力服務社團、熱心贊助人士、區里長和志工，伸出援手共同熱愛社會、關懷他人；每一個獎項的頒發，更是對社會凝聚愛心力量的肯定，希望延續這份愛心，讓每個人感受到「愛不曾缺席」的美好。

天慈愛心功德會第16屆理事長、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪表示，「愛心」是社會互助共生不可或缺的元素，整個社會是彼此互濟共生的，強調每一場服務都要用修行的心，做好事、口說好話、心存善念，以善業影響生活，讓未來的社會、世界越來越好。

