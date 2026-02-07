天慈愛心功德會發放弱勢戶關懷金 三重、板橋、樹林等1,233戶受惠 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】社團法人中華民國天慈愛心功德會7日於三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，先前已發放板橋95戶、樹林162戶等共計257戶弱勢家庭，此次再發放三重976戶弱勢家庭，每戶3,000元關懷金，三場次共計369萬9,000元及愛心物資。

儘管氣溫冷颼颼，上午8點不到，逾千人齊聚三重體育館熱鬧騰騰，志工們分組認真聆聽工作流程，隨著載著關懷戶的遊覽車陸續到場，來自靈鷲山護法會新北市A區志工團和大願隊的80名志工、新莊區工商婦女企業管理協會、國際獅子會300B1區新北市精華獅子會、中華民國紳士協會三重分會、新北市世界華人工商婦女企管協會等上百位善士共同參與，積極投入服務。

新北市社會局與天慈愛心功德會出錢出力，關懷三重鄉親。(圖/天慈愛心功德會提供）

1994年起，天慈愛心功德會持續全力關心地方，結合多方資源無私奉獻。天慈愛心功德會特別感謝德一診所的林雪驥院長、德霖醫院管理顧問有限公司的吳偉聰總經理、板橋中區扶輪社張玉梅社長、勵得公司董事長江茂昆呂秋霓賢伉儷、三重區秀江里鄭得興大德和陳貴美里長，還有台灣馨懷全人關懷協會波浪鼓社團何雨歡、王莉莉、劉譽愉老師和三重區公所王坤南區長與54位里長接力贊助，傳遞社會的溫情與關懷。

廣結善緣、傳播善業、溫暖送愛！10點，隨著鏗鏘不老樂團的薩克斯風旋律響起，以及波浪古鼓的熱情演出、日本舞蹈表演，樂韻與溫暖相伴，現場氣氛愈加歡樂，關懷金發放儀式達到了高潮，志工耐心地將關懷金送到976戶家庭手中，濃厚的善行氛圍增進彼此的連結，讓人感受到愛與支持的力量。

天慈愛心功德會第16屆理事長、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪表示，「愛心」是社會互助共生不可或缺的元素，整個社會是彼此互濟共生的，強調每一場服務都要用修行的心，做好事、口說好話、心存善念，以善業影響生活，讓未來的社會 、世界越來越好。

新北市社會局長李美珍（右）頒發感謝狀給天慈愛心功德會理事長鄭呂碧雪（左）。(圖/天慈愛心功德會提供）

新北市社會局長李美珍特別出席活動致意，她說在與靈鷲山合作時就認識阿雪理事長，感謝天慈愛心功德會照顧地方弱勢不遺餘力，積極結合各界資源，讓服務越做越大，以此活動為例，早期發放801戶家庭關懷金，現在已提升到1,233戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，令人敬佩。