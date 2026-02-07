天慈愛心功德會發放弱勢戶關懷金 點亮1,233戶希望

社會局長李美珍和三重區長王坤南參加天慈愛心功德會 點亮希望讓愛飛揚關懷活動，感謝功德會的善舉，右1為理事長鄭呂碧雪。新北市社會局提供

記者黃秋儒／新北報導

社團法人中華民國天慈愛心功德會今（7）日於三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，先前已發放板橋95戶、樹林162戶等共計257戶弱勢家庭，此次再發放三重976戶弱勢家庭，每戶3,000元關懷金，三場次共計369萬9,000元及愛心物資。現場亦有音樂表演，新北社會局長李美珍、三重區長王坤南、李余典議員、彭佳芸議員也到場致意，場面溫馨。

社團法人中華民國天慈功德會於83年創立，致力服務弱勢家庭，並長年於新北地區舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，今年針對板橋區、樹林區及三重區低收入戶、中低收入戶及弱勢邊緣戶家庭發放關懷金，規模更勝過往。

廣告 廣告

理事長鄭呂碧雪表示，本次結合德一、德心、德慈、江村、大樹等多家診所，以及3490地區8個扶輪社.精華獅子會等公益團體的力量，才能促成此活動，協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

社會局長李美珍特別出席活動致意，她提到，在與靈鷲山合作時就認識阿雪理事長，感謝天慈愛心功德會照顧地方弱勢不遺餘力，積極結合各界資源，讓服務越做越大，以此活動為例，早期發放801戶家庭關懷金，現在已提升到1,233戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，令人敬佩。

李美珍局長.王坤南區長和鄭呂碧雪理事長一起致贈關懷金給弱勢戶。新北市社會局提供

三重區長王坤南也到場致謝，感謝天慈愛心功德會發放關懷金的善行義舉，幫助三重等弱勢家庭過好年。三重區里長聯誼會長姚振芳和30多位里長都帶著弱勢戶參加，在年節前領到一筆3000元紅包，現場溫馨感人。