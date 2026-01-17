天慈愛心功德會發放1157關懷戶 點亮板橋、樹林、三重等弱勢家戶希望

天慈愛心功德會結合各界善心舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」公益活動，市府社會局長李美珍（右）與功德會理事長鄭呂碧雪（後）發放關懷金給弱勢民眾。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

社團法人中華民國天慈愛心功德會十七日於板橋民生公園活動中心，舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，除發放板橋區九十五戶、樹林區一六二戶及三重區九百戶共一一五七弱勢家戶，每戶三千元關懷金及愛心物資外，現場安排音樂表演等多項節目；新北市府社會局長李美珍、立法委員葉元等也到場致意，感謝天慈的善行義舉，場面溫馨。

中華民國天慈功德會於民國八十三年創立，致力服務弱勢家庭，並長年於新北地區舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動；今年針對板橋區、樹林區及三重區低收入戶、中低收入戶及弱勢邊緣戶家庭，每戶發放三千元關懷金，發放規模更勝過往。

天慈功德會理事長鄭呂碧雪表示，這次公益活動係結合德一、德心、德慈、江村、大樹等多家診所，及多名響應支持的善心人士力量，才能圓滿促成。協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

社會局長李美珍出席活動致意，感謝天慈愛心功德會結合多家醫療診所及各界資源，讓照顧弱勢的服務越做越大，上回發放八０一戶家庭關懷金，這次擴大到一一五七戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，點亮弱勢家戶的希望，令人敬佩。