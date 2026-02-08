天慈愛心功德會辦「點亮希望」活動 發放每戶3000元關懷金

新北市府社會局長李美珍、三重區長王坤南一起致贈關懷金給弱勢戶。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

社團法人中華民國天慈愛心功德會歲末寒冬「點亮希望讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，先前已發放板橋九十五戶、樹林一六二戶弱勢家庭，七日於三重區綜合體育館再發放三重九七六戶弱勢家庭，每戶三千元關懷金及愛心物資。現場亦有音樂表演，市府社會局長李美珍、三重區長王坤南及在地市議員等也到場致意，場面溫馨。

另市府社會局攜手長海國際同濟會七日舉辦第十三屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，邀請板橋、中和、新店、永和、蘆洲、樹林、鶯歌、泰山、五股、林口、新莊、三重等十二個行政區，約六百名弱勢家庭成員參與；副市長劉和然出席活動並頒發感謝牌，還與同濟會會員進行「上菜秀」，展現私公協力的行動力。

廣告 廣告

天慈愛心功德會和所有贊助單位代表等致贈關懷金給弱勢家戶。 （記者吳瀛洲攝）

長海國際同濟會會長黃進源表示，「寒冬送暖、關懷兒童」活動已連續辦理十三年，仰賴會員長期投入與穩定支持，今年現場共準備六十桌年節餐宴，並致贈每戶五百元春節紅包，協助家庭減輕過年開銷。

長海同濟會活動中並發放升級版福袋（每份物資價值約一三五０元），包含白米、麵線、米粉、泡麵等主食，搭配沙拉油、西螺醬油、玉米罐頭等民生用品，並提供毛毯、口罩、牙膏牙刷組、沐浴乳等生活必需品，另準備捲心餅與沙其馬，照顧家庭與兒童需求。