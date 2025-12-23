天成逸旅蝴蝶谷試營運 花蓮瑞穗森林溫泉旅宿新選擇

【記者羅伯特/花蓮報導】隨著國內旅遊逐漸走向深度體驗與自然療癒，結合森林、生態與溫泉的旅宿型態近年備受關注。天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，於花蓮瑞穗富源國家森林遊樂區內打造全新精緻體驗旅宿「天成逸旅蝴蝶谷」，近日正式展開試營運，為花蓮山林度假市場增添新選項。

圖說：天成逸旅-蝴蝶谷推出試營運蝶谷森湯優惠，平日雙人一泊三食享優惠價8,888元起，旅人沉浸於富源國家森林遊樂區的森境溫泉的魅力，展開一場療癒質感假期。(圖/天成逸旅-蝴蝶谷提供)

天成逸旅蝴蝶谷位於群山環繞的國家級森林遊樂區內，整體規畫以永續發展與自然共生為核心，園區內設有溫泉客房、獨棟Villa、露天湯池及森林步道，保留原始林相與生態環境，讓旅客在不干擾自然的前提下，體驗貼近山林的慢活旅程。

園區引入珍貴溫泉水脈，規畫湧泉溫泉風呂及多項休憩設施，旅客可依需求選擇泡湯放鬆或於林間散步。館內同時設有SPA水療池、蒸氣室、烤箱及健身房，提供不同族群多元化的休閒選擇。

圖說：天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂。(圖/天成逸旅-蝴蝶谷提供)

配合試營運，天成逸旅蝴蝶谷推出Cosmos CLUB會員住宿專案。加入會員後，可兌換平日雙人「一泊三食」方案，內容包含一晚住宿、早晚餐及夜間消夜，讓旅客能在園區內完整安排度假行程。

餐飲方面，以在地食材與當令風味為主軸，並融入原住民料理元素，呈現自然純粹的飲食特色。夜間提供消夜服務，讓旅客在靜謐的山林氛圍中，感受放慢步調的度假體驗。

圖說：天成逸旅-蝴蝶谷 會館精緻客房。(圖/天成逸旅-蝴蝶谷提供)

入住旅客亦可免費進入富源國家森林遊樂區，沿著園區步道探索蝶類棲地、原生樹林及溪流景觀。園區四季景致各異，春季可賞蝶，夏季夜晚觀螢，秋季層林轉色，冬季則適合泡湯暖身，展現森林隨季節更迭的自然樣貌。

客房設計以自然材質與簡約風格為主，大面窗景引入戶外綠意，部分房型配置溫泉泡湯池，讓旅客在房內即可享受泡湯時光。無論是情侶、親子或好友同行，皆能依需求選擇合適房型。

天成飯店集團表示，天成逸旅蝴蝶谷是集團首次進駐國家森林遊樂區的重要布局，期望結合旅宿經營與自然保育，提供旅客兼具品質與深度的度假選擇，並進一步帶動花蓮地區觀光發展。