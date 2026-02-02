天成醫療體系旺年會 張善政市長肯定公私協力推動智慧醫療發展

天成醫療體系旺年會，桃園市長張善政肯定公私協力推動智慧醫療發展。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政一日出席「天成醫療體系旺年會」。張善政表示，自上任以來，市府積極推動擴大肺癌篩檢計畫，過程中，天成醫療體系與市府共同守護市民健康，還獲得智慧醫療國際大獎肯定。此外，市府近年成立智慧產業學院，天成集團亦為重要發起夥伴，協助學院穩健起步，充分展現公私協力推動智慧醫療產業的豐碩成果。

張善政指出，天成醫療集團接手經營面臨歇業的醫院，成立天祥醫院，進一步打造為桃園智慧醫療的領航標竿，對全市醫療體系發展具指標性意義。

廣告 廣告

天成醫療體系旺年會，桃園市長張善政肯定公私協力推動智慧醫療發展。（新聞處提供）

桃園市議會議長邱奕勝表示，天成醫療集團不僅在醫療服務品質上用心經營，也具備前瞻投資眼光，持續擴展醫療據點，守護市民健康，同時也讓桃園的特色醫療被更多人看見。

副市長王明鉅表示，天成醫療體系近年持續成長，在醫療與長期照護等國家重點發展領域展現卓越成果，期盼持續精進體系，提供更完善的醫療照護服務，進一步提升桃園市民健康福祉。

天成醫療體系董事長張育美表示，天成醫療體系與市府智慧產業學院密切合作，透過導入AI科技，從經營管理、人力調度到門診與手術的精準醫療，將醫療照護模式由過去的被動治療，轉為前端預防與全程守護，優化醫病關係，未來也將持續深化醫養合一的整合發展，讓智慧醫療走入社區，全力守護市民健康。

衛生局表示，天成醫療體系長期深耕在地，近年積極推動數位轉型與智慧醫療科技導入，提升醫療品質。市府將持續與醫療體系攜手合作，推動多項公共衛生政策，包括擴大肺癌篩檢、產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫、「桃園健康E管家」，以及發展遲緩兒童社區早期療育復健服務等，讓市民就近獲得完整且友善的醫療資源，共同打造健康宜居的生活環境。