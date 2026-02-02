天成醫療體系旺年會 張善政肯定公私協力推動智慧醫療發展

天成醫療體系旺年會。





桃園市長張善政1日中午前往中壢區，出席「天成醫療體系旺年會」。張市長表示，自上任以來，市府積極推動擴大肺癌篩檢計畫，過程中，天成醫療體系與市府共同守護市民健康，還獲得智慧醫療國際大獎肯定。此外，市府近年成立智慧產業學院，天成集團亦為重要發起夥伴，協助學院穩健起步，充分展現公私協力推動智慧醫療產業的豐碩成果。

張善政指出，天成醫療集團接手經營面臨歇業的醫院，成立天祥醫院，進一步打造為桃園智慧醫療的領航標竿，對全市醫療體系發展具指標性意義。天成體系除深耕醫療本業，也長期支持文化藝術，促成灣聲樂團至桃園展演中心演出，讓偏鄉學童有機會近距離欣賞國際級音樂，對推動文化平權與藝術扎根助益良多。

桃園市議會議長邱奕勝表示，天成醫療集團不僅在醫療服務品質上用心經營，也具備前瞻投資眼光，持續擴展醫療據點，守護市民健康，同時也讓桃園的特色醫療被更多人看見。

張市長致詞。

副市長王明鉅表示，天成醫療體系近年持續成長，在醫療與長期照護等國家重點發展領域展現卓越成果，期盼持續精進體系，提供更完善的醫療照護服務，進一步提升桃園市民健康福祉。

天成醫療體系董事長張育美表示，天成醫療體系與市府智慧產業學院密切合作，透過導入AI科技，從經營管理、人力調度到門診與手術的精準醫療，將醫療照護模式由過去的被動治療，轉為前端預防與全程守護，優化醫病關係，未來也將持續深化醫養合一的整合發展，讓智慧醫療走入社區，全力守護市民健康。

衛生局表示，天成醫療體系長期深耕在地，近年積極推動數位轉型與智慧醫療科技導入，提升醫療品質。市府將持續與醫療體系攜手合作，推動多項公共衛生政策，包括擴大肺癌篩檢、產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫、「桃園健康E管家」，以及發展遲緩兒童社區早期療育復健服務等，讓市民就近獲得完整且友善的醫療資源，共同打造健康宜居的生活環境。包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員謝美英、副市長王明鉅、市府衛生局長賈蔚、社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、體育局長許彥輝、婦幼局長杜慈容、文化局長邱正生、工策會執行長王智弘、智慧產業學院院長吳天勝、天成醫療體系董事長張育美、桃園市醫師公會理事長吳家淦等均一同出席。

大合照。

