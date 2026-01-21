天成飯店有蟑螂？協會理事長藉機恐嚇捐60萬美金 北檢出手了

徐紹展涉恐嚇取財未遂被起訴。（圖／翻攝畫面）

社團法人台灣百合公義協會理事長徐紹展2025年8月去天成大飯店用餐時，因為友人在餐盤中發現蟑螂，旋即向餐廳人員反應，並相約隔日與郭姓總經理和趙姓行銷長協商。沒想到徐竟然直接出言恐嚇，說出「要跟你們玩下去是很好玩」、「讓你們暫時歇業應該沒問題」等語。台北地檢署今（1月21日）偵結此案，依照恐嚇取財未遂起訴徐。

2025年8月15日，徐紹展和友人一同前往天成飯店用餐，孰料，友人卻發現餐盤中有蟑螂，因此找來飯店經理反應，飯店經理道歉完後，免除了2人的餐費，並送禮補償，同時也應徐紹展的要求相約隔日和飯店總經理協商後續事宜。

當天徐紹展依約前往飯店和天成飯店郭姓總經理、趙姓行銷長協商，沒想到在進入貴賓室包廂以後，徐紹展竟然出言恐嚇「我坦白告訴你們，我協會理事長另外一個公司就是顧問公司…我們管理顧問公司做三個工作…第三個國際媒體…，所以應該講，我要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務」。

徐紹展還說，「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」、「我曾經有過最高紀錄拿了3000萬的封口費，也是一件事情拿3000萬」、「以貴集團來說講，這個錢真的不多，我們現在只差60萬美金，但是我也沒有說一定要全部你們贊助…」等語，並要郭姓總經理和趙姓行銷長向天成飯店經營階層轉達，導致2人心生畏懼，報警處理。

