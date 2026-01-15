天才工程師淪詐團 改重判12年

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台二百一十八人遭詐，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等九人。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台二百一十八人遭詐，主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他因欠債捲入詐欺、洗錢又與詐騙集團合作，台中地院一審依二百一十八個詐欺罪判他六年八月，台中高分院二審以黃是富有資訊科技的專才卻行詐，撤銷改依發起組織等罪，重判他十二年，仍可上訴。

起訴書指出，黃鶴樓一一三年三月加入身分不詳、暱稱「愛」等人的詐團，負責替「愛」開發、設計及維護詐欺網站運作，並由其所屬團隊或轉包其他技術團隊設置假投資網站，黃開發一個網站可收五萬元報酬，每月維護費還有五萬元，如需變更網域名稱則收費一萬元。

檢方出，黃和詐團合作下見有二百一十八名被害人加入假投資群組，內部還有同團俗稱「炒群機手」成員，在群組留言互動佯以討論熱絡，且有成員實際投資獲利的假象，讓不少人上當紛紛砸錢買泰達幣；經刑事局與美國合作，掌握假投資網站資料、ＩＰ才破獲。

台中地院一審審酌，黃和部分被害人調解成立，其委託女友賠償，且犯後配合警方指認上游，依二百一十八個加重詐欺罪判他六年八月。檢方不服上訴主張量刑過輕，黃同樣上訴則認為判太重，台中高分院二審查，一審未審酌新北地檢併案事證，黃非僅參與而是發起犯罪組織，減刑適用也未當。

二審審酌，黃男是富有資訊軟體科技專才，不思以正當方式賺錢，竟發起、主持詐團，釀二百一十八人受害，犯罪金額共三千九百多萬元，考量他和部分被害人和解，犯後全部坦承，整體評價後判他十二年。