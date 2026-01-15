天才工程師詐千萬一審6年8月不服上訴 二審改判更重12年徒刑

去年一審依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪判黃有期徒刑6年8月；黃不服上訴，結果二審判得更重，台中高分院今(15)日依法判處黃有期徒刑12年。（讀者提供）

本刊報導刑事警察局前年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，經查這些網站是向美國的公司購買網域名稱，通過美國國土安全調查署HSI協助調查，發現背後負責人是自學天才工程師黃鶴樓。去年一審依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪判黃有期徒刑6年8月；黃不服上訴，結果二審判得更重，台中高分院今(15)日依法判處黃有期徒刑12年。全案可上訴。

黃鶴樓於2024年底被台中地檢署拘提、羈押、詐得逾3,700萬元被起訴。台中地院依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪判黃有期徒刑6年8月。黃多次以均坦承犯行、需要與被害人處理和解金、照顧失智母親及家庭為由請求交保，均被法院以涉案重大、保全本案審判、執行程序順利進行等，認仍有繼續羈押之必要，予以駁回。

姓名與中國古代建築一樣的黃鶴樓，雖然是歷史系畢業，但卻自學程式設計，後來因為開發線上遊戲《天堂》的外掛程式爆紅，還開了公司，最後卻因為向錢莊借錢、捲入金融犯罪，債臺高築，天才工程師為了還債，鋌而走險，最後走上不歸路！

判決指出，黃鶴樓曾有洗錢前科，被判期徒刑6月、易服社會勞動，從去年3月21日前某日起，加入姓名不詳、Telegram暱稱「愛」等人所屬詐欺集團，負責為「愛」開發、設計並維護詐欺網站運作等工作。黃男依「愛」指示，由其所屬技術團隊或轉包予其他技術團隊，設置「Pet Wallet」、「Beren」、「Pini Shop」等15個假投資網站。

該假投資網站顯示的網頁上，雖有可入金、出金、觀看投資標的漲跌等訊息的投資相關連結選項，然實際上是配合「愛」要求所設置，用以取得被害人受詐欺後依指示匯出的款項或被害人依指示購買虛擬貨幣後轉出之「假投資真詐欺網站」，並向「愛」收取每個假投資詐欺網站開發費用新臺幣5萬元，每月再收取詐欺網站維護費用5萬元，如需變更網域名稱則收費1萬元等費用。

黃男與「愛」及所屬詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺成員先在臉書或IG等社群軟體發佈不實投資訊息，經康姓等218人蒙騙投資受害，合計詐得金額達到3,764萬8313元；因受害人發現無法出金，查覺遭騙報警處理。

