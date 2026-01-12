天才旅遊法！出國「穿舊衣」邊玩邊丟 網吵翻：造成當地負擔

近日有網友在社群平台分享，室友每次出國都只帶舊衣褲和免洗內褲，穿完就直接丟棄，不僅省下行李空間可以再購買新衣，回國後也不用清洗髒衣物，讓他驚呼「室友根本是天才！」

室友每次出國都只帶舊衣褲和免洗內褲，穿完就直接丟棄。（示意圖／pexels）

原PO在Threads上發文指出，室友出國只穿舊衣褲，旅遊幾天就丟幾件，貼身內衣褲也選擇免洗款式，使用後就丟棄，之後再到當地購買新衣服，如此一來回國後也完全不需要煩惱清洗髒衣服的問題，這種一舉兩得的方式，讓旅遊10年的原PO直呼，「現在才發現真是相見恨晚阿！」

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻引發網友兩派討論。有部分網友表示認同，「我連內衣褲都穿舊的，穿一天丟一天」、「我們也是，但是最外層穿漂亮好看的衣服，裡面內衣褲、襪子、衛生衣穿完就丟」、「洗完澡不用搓內褲直接進垃圾桶真的超爽」、「我都這樣斷捨離」、「我出國只帶一套衣服跟空的行李箱，到當地再買新衣服」。

室友每次出國都只帶舊衣褲和免洗內褲，穿完就直接丟棄。（示意圖／unsplash）

不過也有網友持相反意見，「出國穿得又舊又醜的，我不行」、「我相反，會在出國前購物買一堆新衣服，因應可能會去的場景設定要穿搭，講究到帽子鞋子都是」、「出國好好放鬆幹嘛強迫自己穿破舊衣，一點也不盡興」、「新衣服就是出國的時候心情好有空閒打扮才穿，不穿新還穿舊是甚麼鬼…」。

此外，還有網友認為此舉恐造成環保問題，「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔。不只是衣物，其他舊東西也一樣，不可能做到完全無痕，但我們可以當個更有責任感一點的旅行者吧。」

延伸閱讀

微波爐會致癌？加熱食物「竟不是放中間」！ 網友傻眼：真的長知識...

台北101驚爆「櫃姐歧視女移工顧客」！賈永婕親回給承諾

蔡依林與CORTIS、許光漢合照藏彩蛋 C位是小S