「天才法案」通過後，穩定幣將如何解決美債問題？為何你該買去中心化資產保值？

文：李亞倫

自從美國的《GENIUS》法案（以下簡稱《天才法案》）通過之後，很多的評論分析都認為美國會利用穩定幣的發行，來創造美債長期的需求，以解決各國因擔心美債違約而拋售美債，使美元霸權無法持續的問題。

然而，目前的穩定幣市值只有約2500億美元，而目前美國國債已超過38兆美元，要如何才能成長至超過2兆，使短期國庫券的需求，從目前的1200億成長至1兆，成為規模直逼美債第一大持有國日本（1.1兆）的美國短債需求方呢？

有人認為，美國會透過黃金價值重估增加的1兆美元，在不需要賣出黃金的情況下，購買鏈上資產如比特幣、以太坊，推高加密貨幣的價格，吸引更多散戶投資進場，創造出更多穩定幣的需求。

其實只需一個行政命令，就能創造出可觀的穩定幣需求

然而，筆者認為可能不用這麼麻煩，只需要一個行政命令就能創造出可觀的穩定幣需求，而且各國還不得不買單。以下是筆者的推測：

首先《天才法案》已經規定了合規穩定幣背後，必須有等值的美元或美債支持，所以相當於每個持有穩定幣的人就是幫忙買美債；下一步筆者認為美國可能會規定：「所有與美國銀行進行的國際交易都必須採用合規的美元穩定幣」。

這樣一來，全世界的央行，為了能即時與美國銀行進行交易，就必須要儲備足夠的美元穩定幣，此舉等同於變相幫美國買美債，而且還拿不到利息（因為利息都跑到穩定幣發行商手中）。

當各國只要跟美國做生意，都必需要透過美元穩定幣進行交易時，穩定幣的需求就會大大擴張。

用ChatGPT進行簡單的估計，美國銀行對他國銀行的年度支付流約為US$20 兆 — US$60兆／年，若這個數字全部都用穩定幣進行交易，足以解決美國國債的需求問題。

但是根據《天才法案》規定，穩定幣發行方不得提供利息，因此各國央行儲備的穩定幣無法產生利息。為了讓這些儲備的穩定幣資產不隨通膨貶值，各國央行可以有兩種做法：一是借出穩定幣並收取利息；二是拿去買更保值的鏈上資產。

而後者「更保值的鏈上資產」，筆者認為就是市值前十大的去中心化資產。特別強調去中心化，是因為在接下來的《CLARITY》法案中，定義了何謂「成熟區塊鏈資產」。

其中一項指標為「不受單一實體掌控」，如果一個區塊鏈不夠去中心化，意味著其上的資產將由少數實體掌控，而無法被認為是成熟資產。既無法被認為是成熟資產，自然就難成為「更保值的鏈上資產」候選人，而無法被各國央行青睞。

目前市值前十大的幣中，存在許多由單一一家公司控制發行的幣，如 BNB、XRP、SOL 等，這些中心化的幣的確可能具備發行公司宣稱的許多優勢，也有不少人在上面賺到錢，但卻有可能因為其發行公司倒閉而變得一文不值；又或者是迷因幣如狗狗幣（DOGE），並沒有實際用途，只因為馬斯克一個人喊漲喊跌，價格就不斷波動，難以保值。

另一方面，也有像實體黃金代幣化資產，如PAXG、XAUt等，但這些代幣化資產背後終究需有一個公司掌控這些黃金儲備，當公司出狀況時，容易面臨到價值脫鉤及無法贖回實物等風險。

因此，筆者認為，最終只有去中心化原生的鏈上資產，能夠在以穩定幣交易的時代中保值。

去中心化原生鏈上資產

根據 《CLARITY》 法案，該法案制定了一個框架，定義何謂成熟的區塊鏈資產。只有成熟的區塊鏈原生資產，才可被視為大宗商品（Commodity），受CFCT監管；而不成熟的區塊鏈資產，都是證券（Security），受SEC監管。

Photo Credit：https://x.com/rom1_pellerin/status/1945946843981996341

於是，網路上有人根據 《CLARITY》 法案所定義的成熟度認證標準，製作了一份表格，比較了市值前十大加密貨幣中，哪些最有可能被認為是成熟區塊鏈資產：

結果發現，目前只有比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、艾達幣 （Cardano） 這三大公鏈原生幣，最有可能成為符合《CLARITY》 法案中，所定義的成熟區塊鏈資產，與黃金、白銀等大宗商品相同的監管單位，透過CFTC監管。

至於其他區塊鏈的幣種，由於其通常由單一公司、團體掌控，去中心化程度不高，因此被視為證券，由SEC監管。

然而，筆者必須提醒的是，投資「成熟區塊鏈資產」不代表一定會賺錢，也不代表短期沒有波動。就像投資實體黃金也有可能遇到短期回調，但長期來看，當區塊鏈越去中心化、越成熟，就越不容易受到市場波動影響，越能具備貴金屬保值的特性。

實體－鏈上雙軌並行

筆者認為，未來的金融世界，並非如許多現實世界資產代幣化（RWA）支持者所想像的那般，將所有實體資產轉化成鏈上資產，而是實體－鏈上雙軌並行。

以比特幣對黃金的歷史走勢來看，自2024年開始，比特幣對黃金的波動已漸漸縮小，且穩定維持在 30 GOLD 上下，即便近期（2025/10）金價大漲，也並未跌出20 GOLD 以下；反之，在黃金回檔時，比特幣卻上漲，顯示黃金－比特幣資金輪動的現象。

比特幣對黃金歷史走勢圖

比特幣對黃金歷史走勢圖

仔細想想，如果大資本可以直接買進實體黃金，那為何要買有脫鉤風險的鏈上黃金代幣呢？同樣的，如果大資本可以直接買進成熟的去中心化鏈上資產，如比特幣，又為何要買受控於單一公司、有倒閉風險的實體資產代幣（RWA）呢？

因此，對大資本來說，最安全有效率的方式，就是將資產同時分散在實體資產與成熟鏈上資產（如比特幣）上，在實體與鏈上之間，透過穩定幣來做為穩定的價值中介。

下圖為筆者嘗試繪製的，未來世界的「穩定幣與加密資產流動關係圖」。圖中展示了一個可能的情境：

穩定幣與加密資產流動關係圖

Photo Credit：作者繪製

穩定幣與加密資產流動關係圖

穩定幣與加密資產流動關係圖

美國透過發行美債給穩定幣發行商來發行穩定幣

世界各國央行儲備穩定幣，並提供給區域銀行

區域銀行透過穩定幣與美國銀行進行結算

各國貿易賺得的穩定幣，拿去加密交易所買進BTC/ETH/ADA等加密資產

大型資產管理公司（如貝萊德等），將投資人的資金拿去投資黃金、加密幣、股票等，進行各種策略操作，並返回收益給投資人。操作的過程中，就將加密幣價值與黃金、股票產生聯動。

當黃金、股票等非加密幣資產暴漲的時候，大資金開始獲利了結，並購入加密資產以避險。如此抬高了加密幣的市值，使得原先持有加密幣的散戶一同分享經濟成長的果實。

當比特幣、以太幣、艾達幣等加密幣資產暴漲的時候，大資金開始大量賣出加密資產，並購入股票、黃金等實體資產。如此加密幣價格下跌，進入熊市週期，成為散戶、政府單位儲備加密資產的黃金時期。

等待非加密資產再次暴漲，資金開始尋求獲利了結的時候，新一輪的加密幣牛市又開始了。

當加密資產越廣泛的分散在各國的央行儲備、不同產業公司行號、散戶手中，就越不會受到單一國家或產業景氣的影響，成為越來越穩定的價值儲存資產。

由此可見，對於不方便購買實體黃金，又追求長期穩定成長的散戶及政府單位來說，儲備成熟的去中心化加密資產，是未來世界最為穩健的投資選擇。

以上分析僅為筆者對未來金融世界之想像，非投資建議，投資有風險，請讀者自行研究，盈虧自負。

