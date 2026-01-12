「天才法案」通過後，穩定幣將如何解決美債問題？為何你該買去中心化資產保值？
文：李亞倫
自從美國的《GENIUS》法案（以下簡稱《天才法案》）通過之後，很多的評論分析都認為美國會利用穩定幣的發行，來創造美債長期的需求，以解決各國因擔心美債違約而拋售美債，使美元霸權無法持續的問題。
然而，目前的穩定幣市值只有約2500億美元，而目前美國國債已超過38兆美元，要如何才能成長至超過2兆，使短期國庫券的需求，從目前的1200億成長至1兆，成為規模直逼美債第一大持有國日本（1.1兆）的美國短債需求方呢？
有人認為，美國會透過黃金價值重估增加的1兆美元，在不需要賣出黃金的情況下，購買鏈上資產如比特幣、以太坊，推高加密貨幣的價格，吸引更多散戶投資進場，創造出更多穩定幣的需求。
其實只需一個行政命令，就能創造出可觀的穩定幣需求
然而，筆者認為可能不用這麼麻煩，只需要一個行政命令就能創造出可觀的穩定幣需求，而且各國還不得不買單。以下是筆者的推測：
首先《天才法案》已經規定了合規穩定幣背後，必須有等值的美元或美債支持，所以相當於每個持有穩定幣的人就是幫忙買美債；下一步筆者認為美國可能會規定：「所有與美國銀行進行的國際交易都必須採用合規的美元穩定幣」。
這樣一來，全世界的央行，為了能即時與美國銀行進行交易，就必須要儲備足夠的美元穩定幣，此舉等同於變相幫美國買美債，而且還拿不到利息（因為利息都跑到穩定幣發行商手中）。
當各國只要跟美國做生意，都必需要透過美元穩定幣進行交易時，穩定幣的需求就會大大擴張。
用ChatGPT進行簡單的估計，美國銀行對他國銀行的年度支付流約為US$20 兆 — US$60兆／年，若這個數字全部都用穩定幣進行交易，足以解決美國國債的需求問題。
但是根據《天才法案》規定，穩定幣發行方不得提供利息，因此各國央行儲備的穩定幣無法產生利息。為了讓這些儲備的穩定幣資產不隨通膨貶值，各國央行可以有兩種做法：一是借出穩定幣並收取利息；二是拿去買更保值的鏈上資產。
而後者「更保值的鏈上資產」，筆者認為就是市值前十大的去中心化資產。特別強調去中心化，是因為在接下來的《CLARITY》法案中，定義了何謂「成熟區塊鏈資產」。
其中一項指標為「不受單一實體掌控」，如果一個區塊鏈不夠去中心化，意味著其上的資產將由少數實體掌控，而無法被認為是成熟資產。既無法被認為是成熟資產，自然就難成為「更保值的鏈上資產」候選人，而無法被各國央行青睞。
目前市值前十大的幣中，存在許多由單一一家公司控制發行的幣，如 BNB、XRP、SOL 等，這些中心化的幣的確可能具備發行公司宣稱的許多優勢，也有不少人在上面賺到錢，但卻有可能因為其發行公司倒閉而變得一文不值；又或者是迷因幣如狗狗幣（DOGE），並沒有實際用途，只因為馬斯克一個人喊漲喊跌，價格就不斷波動，難以保值。
另一方面，也有像實體黃金代幣化資產，如PAXG、XAUt等，但這些代幣化資產背後終究需有一個公司掌控這些黃金儲備，當公司出狀況時，容易面臨到價值脫鉤及無法贖回實物等風險。
因此，筆者認為，最終只有去中心化原生的鏈上資產，能夠在以穩定幣交易的時代中保值。
去中心化原生鏈上資產
根據 《CLARITY》 法案，該法案制定了一個框架，定義何謂成熟的區塊鏈資產。只有成熟的區塊鏈原生資產，才可被視為大宗商品（Commodity），受CFCT監管；而不成熟的區塊鏈資產，都是證券（Security），受SEC監管。
Photo Credit：https://x.com/rom1_pellerin/status/1945946843981996341
於是，網路上有人根據 《CLARITY》 法案所定義的成熟度認證標準，製作了一份表格，比較了市值前十大加密貨幣中，哪些最有可能被認為是成熟區塊鏈資產：
結果發現，目前只有比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、艾達幣 （Cardano） 這三大公鏈原生幣，最有可能成為符合《CLARITY》 法案中，所定義的成熟區塊鏈資產，與黃金、白銀等大宗商品相同的監管單位，透過CFTC監管。
至於其他區塊鏈的幣種，由於其通常由單一公司、團體掌控，去中心化程度不高，因此被視為證券，由SEC監管。
然而，筆者必須提醒的是，投資「成熟區塊鏈資產」不代表一定會賺錢，也不代表短期沒有波動。就像投資實體黃金也有可能遇到短期回調，但長期來看，當區塊鏈越去中心化、越成熟，就越不容易受到市場波動影響，越能具備貴金屬保值的特性。
實體－鏈上雙軌並行
筆者認為，未來的金融世界，並非如許多現實世界資產代幣化（RWA）支持者所想像的那般，將所有實體資產轉化成鏈上資產，而是實體－鏈上雙軌並行。
以比特幣對黃金的歷史走勢來看，自2024年開始，比特幣對黃金的波動已漸漸縮小，且穩定維持在 30 GOLD 上下，即便近期（2025/10）金價大漲，也並未跌出20 GOLD 以下；反之，在黃金回檔時，比特幣卻上漲，顯示黃金－比特幣資金輪動的現象。
比特幣對黃金歷史走勢圖
比特幣對黃金歷史走勢圖
仔細想想，如果大資本可以直接買進實體黃金，那為何要買有脫鉤風險的鏈上黃金代幣呢？同樣的，如果大資本可以直接買進成熟的去中心化鏈上資產，如比特幣，又為何要買受控於單一公司、有倒閉風險的實體資產代幣（RWA）呢？
因此，對大資本來說，最安全有效率的方式，就是將資產同時分散在實體資產與成熟鏈上資產（如比特幣）上，在實體與鏈上之間，透過穩定幣來做為穩定的價值中介。
下圖為筆者嘗試繪製的，未來世界的「穩定幣與加密資產流動關係圖」。圖中展示了一個可能的情境：
穩定幣與加密資產流動關係圖
Photo Credit：作者繪製
穩定幣與加密資產流動關係圖
穩定幣與加密資產流動關係圖
美國透過發行美債給穩定幣發行商來發行穩定幣
世界各國央行儲備穩定幣，並提供給區域銀行
區域銀行透過穩定幣與美國銀行進行結算
各國貿易賺得的穩定幣，拿去加密交易所買進BTC/ETH/ADA等加密資產
大型資產管理公司（如貝萊德等），將投資人的資金拿去投資黃金、加密幣、股票等，進行各種策略操作，並返回收益給投資人。操作的過程中，就將加密幣價值與黃金、股票產生聯動。
當黃金、股票等非加密幣資產暴漲的時候，大資金開始獲利了結，並購入加密資產以避險。如此抬高了加密幣的市值，使得原先持有加密幣的散戶一同分享經濟成長的果實。
當比特幣、以太幣、艾達幣等加密幣資產暴漲的時候，大資金開始大量賣出加密資產，並購入股票、黃金等實體資產。如此加密幣價格下跌，進入熊市週期，成為散戶、政府單位儲備加密資產的黃金時期。
等待非加密資產再次暴漲，資金開始尋求獲利了結的時候，新一輪的加密幣牛市又開始了。
當加密資產越廣泛的分散在各國的央行儲備、不同產業公司行號、散戶手中，就越不會受到單一國家或產業景氣的影響，成為越來越穩定的價值儲存資產。
由此可見，對於不方便購買實體黃金，又追求長期穩定成長的散戶及政府單位來說，儲備成熟的去中心化加密資產，是未來世界最為穩健的投資選擇。
以上分析僅為筆者對未來金融世界之想像，非投資建議，投資有風險，請讀者自行研究，盈虧自負。
延伸閱讀
在他人的鏡子裡生活：為何有些「自戀」能滋養關係、有些只會消耗？
冷熱交替背後的科學：桑拿和冷水游泳真能改善健康嗎？
其他人也在看
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 13 小時前 ・ 4
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
首檔「8字頭」千金股來了！股王信驊飆至8,240元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,240元，勁揚575元、漲幅7.5%，續寫台股新高紀錄，終場收在8,055元，漲幅收斂在5%左右。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 51
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 1
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
記憶體狂漲不止！「企業級SSD」報價飆100% 龍頭大廠上衝12.8％刷新高
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導美國股市周五（9日）標普500指數收盤再創歷史新高，四大指數全面收紅。科技媒體《Tom'sHardware》引述野村證券報告指出，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
台新新光金樂翻！投信本周最大金主砸9億力挺 「這檔記憶體」營收創3年新高獲敲入3.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本周共賣超215.65億元。觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資上週爆買高股息ETF！「這檔」狂掃破24萬張 00878獲逾14萬張進貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資上週共賣超434...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
13檔ETF發股利 台股添活水
1月台股ETF股利發放本周進入高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，共有301.5萬位受益人領息入帳，預期也將為台股帶來短線資金活水。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 1
黃仁勳回台吃尾牙 科技廠驚喜
科技大廠1月起陸續籌辦盛大尾牙犒賞員工。15日廣達打頭陣，華碩、英業達、和碩、金寶、仁寶、鴻海、緯創等接力。AI仍是2026年主軸，各大企業展望備受關注，加上輝達執行長黃仁勳預告返台，屆時各董事長、總經理除現身同樂，最新業績看法也將推升熱度，歡樂氣氛將串聯至農曆春節。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 2
台股3萬點仍不敢投資！她emo無法突破心魔：只敢定存死守存款
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導2026年才剛開始，台股便已突破3萬點大關，然而，投資市場總是幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在Dcard上分享，因受到金錢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6