天才童星打敗口音魔咒主演《邦尼殺死他》 丹麥男星片場暖心行徑曝光

坎城影帝邁茲米克森（右）和蘇菲斯隆（左）在《邦尼殺死他》裡攜手抗敵。（ 采昌國際多媒體提供）

由《捍衛任務》製作團隊打造的奇幻動作電影《邦尼殺死他》（Dust Bunny）描繪鄰居殺手與小女孩攜手對抗不明怪物，片中的天才童星蘇菲斯隆（Sophie Sloan）經過層層海選而進入最後試鏡階段，卻因口音問題而被要求調整，最後靠TikTok短片自學美式口音而獲得角色。

本片導演布萊恩富勒一看到蘇菲便屬意由她飾演，但由於本片以紐約為背景，而蘇菲有著濃厚的蘇格蘭口音，讓布萊恩有些猶豫。他說：「我直覺她就是那個人，但她有蘇格蘭口音，加上搭檔演出的邁茲米克森也有很重的口音，如果兩個角色都有口音，故事背景又在紐約，那可不行。」因此向蘇菲提出調整口音的要求。

廣告 廣告

為此，蘇菲僅耗時兩週，每天看TikTok短片自學美式口音，重新試鏡並順利獲得角色。超神速轉變，也讓邁茲米克森驚豔讚嘆：「我原本很開心，她有口音的話，就可以陪我一起（發音）不標準，結果她兩週內就把口音改掉，我想我得好好問她到底怎麼做到的！」

天才童星蘇菲斯隆靠TikTok短片自學美式口音獲得角色。（采昌國際多媒體提供）

丹麥出身的坎城影帝邁茲米克森也因口音問題卡關，始終無法正確說出片中小女孩的名字奧蘿拉，不得不提出改名字的請求：「我根本唸不出來！每次蘇菲都會看著我，完全聽不懂我在說什麼，以為我在說別的東西。」但導演卻轉念一想，把這段有趣的插曲寫進劇本，讓奧蘿拉不斷糾正這位神祕殺手鄰居，增添反差火花。

邁茲米克森近期喜獲孫女，十分會照顧小孩的他在拍攝期間與蘇菲建立起信任與安心感。對此邁茲米克森說：「在我本人、角色的所作所為，以及我和這個小女孩相處的方式，有一條很細微的界線。她必須先感到安心舒適，我才能在表演中呈現一個非常封閉的男人，不用給她太多回應。」

導演布萊恩富勒說：「米克森對蘇菲的保護與用心，讓她既能當孩子，也是一名專業演員。而且他有一個剛出生的小孫女，你可以看到那份愛與溫柔，在他跟蘇菲的互動裡溢出來，同時致力維護一個讓孩子能擁有美好拍攝回憶的環境。他和蘇菲的關係真的暖爆我心。」

《邦尼殺死他》入圍獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項獎，劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾）深信家中地板下潛伏一隻吃掉她全家的神秘怪物，孤身一人的她發現隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾）是職業殺手，於是她鼓起勇氣，並設法籌錢雇用這位殺手對付怪物，然而後者很快意識到，這隻「怪物」可能是試圖追殺自己的刺客...。該片將於本月16日在台上映。

更多鏡週刊報導

科幻武俠動作詮釋嫦娥神話 金馬影帝跨刀台星合製電影

台灣首部嘻哈音樂電影啟動 LEO王跨界演戲「好刺激」

影后幸運符發威！ 《這不只是個間諜故事》奪金球雙料大獎