天才童星靠TikTok打敗口音魔咒 邁茲米克森與童星互動超療癒

近期當上新手爺爺的邁茲米克森（右），在片場相當照顧蘇菲斯隆（左）。（采昌提供）

暗黑童話結合殺手電影的奇幻動作新片《邦尼殺死他》，描繪鄰居殺手與小女孩奧蘿拉攜手面對嗜人床底怪物。來自蘇格蘭的「天才童星」蘇菲斯隆，在經過層層海選後進入最終試鏡；當導演布萊恩富勒一看到她時，便一眼鎖定要由她飾演。但由於本片以紐約為背景，而蘇菲有著濃厚的蘇格蘭口音，讓布萊恩有些猶豫表示：「我有一種直覺，覺得她就是那個人，但她有濃厚的蘇格蘭口音，加上邁茲米克森也有很重的口音，如果兩個角色都有口音，故事背景又在紐約，那可不行。」因此向蘇菲提出調整口音的要求。

為此，蘇菲僅花費兩星期時間，每天靠著看TikTok短片自學美式口音，重新試鏡並成功獲得角色。超神速轉變，也讓邁茲米克森驚豔讚嘆：「我原本很開心，她有口音的話，就可以陪我一起不標準，結果她兩週內就把口音改掉，我想我得好好問她到底怎麼做到的！」至於丹麥出身的邁茲米克森，也因為口音問題卡關，始終無法唸好小女孩「奧蘿拉」的名字，讓他不得不提出希望能夠改名的請求：「我根本唸不出來！每次蘇菲都會看著我，因為她完全聽不懂我在說什麼，以為我在說別的東西。」但導演卻轉念一想，把這段有趣的插曲寫進劇本之中，讓奧蘿拉不斷糾正這位神祕殺手鄰居，反而增添令人發噱的反差火花。

在《邦尼殺死他》化身神祕殺手鄰居的邁茲米克森，不僅已為人父，更在近期喜獲孫女。由於他的角色性格封閉，為了避免蘇菲對自己產生誤會，十分會照顧小孩的他，也在拍攝期間認真與蘇菲互動，建立起信任與安心感，他對此分享：「在我本人、角色的所作所為，以及我和這個小女孩相處的方式之間，有一條很細微的界線。她必須先感到安心舒適，我才能在表演中呈現一個非常封閉的男人，不用給她太多回應。」將一切看在眼裡的導演布萊恩富勒也分享：「他對蘇菲的保護與用心，讓她既能當孩子，也能是一名專業演員。而且他有一個剛出生的小孫女，你可以看到那份愛與溫柔，在他跟蘇菲的互動裡整個溢出來，並維護一個讓孩子能擁有美好拍攝回憶的環境。」更直呼：「他和蘇菲的關係，真的暖爆我心！」

