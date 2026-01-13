天才童星14天自學美式口音搶關鍵要角 邁茲米克森唸不出「這名字」竟求改本

《邦尼殺死他》由「天才童星」蘇菲斯隆領銜主演關鍵小女孩要角。（圖／采昌提供）

由《捍衛任務》製作團隊打造的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》（Dust Bunny），描繪鄰居殺手與小女孩強烈反差，攜手向嗜人怪物展開生死搏殺，「天才童星」蘇菲斯隆（Sophie Sloan）雖被導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）一眼鎖定來飾演小女孩「奧蘿拉」一角，但由於蘇菲有濃厚的蘇格蘭口音，與本片的紐約背景時空不符，為此，蘇菲僅花費14天，靠著TikTok短片自學美式口音，最終成功獲得角色，就連共同演出的「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）都為之驚豔。

《邦尼殺死他》蘇菲斯隆在短短14天內，靠TikTok短片自學美式口音，最終成功獲得角色。（圖／采昌提供）

有趣的是，同樣因為口音卡關的，還有丹麥出身的邁茲米克森，因為他始終無法正確唸出「奧蘿拉」，還一度想要求改掉角色的名字！邁茲米克森驚嘆：「我原本很開心蘇菲有口音，就可以陪我一起不標準，沒想到她兩週內就把口音改掉，我想我得好好問她到底怎麼做到的！」但導演卻轉念一想，把這段有趣的插曲寫進劇本之中，讓奧蘿拉不斷糾正這位神祕殺手鄰居，反而增添令人發噱的反差火花。

近期當上新手爺爺的邁茲米克森（右），在片場相當照顧蘇菲斯隆（左）。（圖／采昌提供）

在《邦尼殺死他》化身神祕殺手鄰居的邁茲米克森，不僅已為人父，更在近期喜獲孫女。由於他的角色性格封閉，為了避免蘇菲對自己產生誤會，十分會照顧小孩的他，也在拍攝期間認真與蘇菲互動，建立起信任與安心感，他對此分享：「在我本人、角色的所作所為，以及我和這個小女孩相處的方式之間，有一條很細微的界線。她必須先感到安心舒適，我才能在表演中呈現一個非常封閉的男人，不用給她太多回應。」

將一切看在眼裡的導演布萊恩富勒也分享：「邁茲米克森對蘇菲的保護與用心，讓她既能當孩子，也能是一名專業演員。而且他有一個剛出生的小孫女，你可以看到那份愛與溫柔，在他跟蘇菲的互動裡整個溢出來，並維護一個讓孩子能擁有美好拍攝回憶的環境。」更直呼：「他和蘇菲的關係，真的暖爆我心！」

這部由「坎城影帝」邁茲米克森領銜主演，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻本片劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！

奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。本片將在本週五（16日）於全台震撼獻映。

