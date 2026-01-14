天才編織家展 認識原民巧手工藝

記者劉昕翊／專題報導

「天才編織家─臺灣原住民的織物與編器」展覽即日起至3月22日，在工藝中心的臺北當代工藝設計分館3樓展出，聚焦於臺灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，展示頭盔、桌巾、禮服、苧麻、披肩等豐富內容，涵蓋織品、原料及編器，引領民眾認識其中所蘊含的族群識別與文化傳承意涵。

傳統紋樣展新意 藝術轉化全新能量

一生都在從事織布工作的印度詩人卡比爾說：「織布，是外在的行為，但同時有某些東西在我內在進行，那是你們看不到的，那是我的靜心。」在多元文化並存的今日，當代創作者更加關注原住民美感的獨特與可貴，透過傳統紋樣與技法的轉化、器物形式的再詮釋，或以文字與影像記錄創作軌跡，為臺灣藝術注入新的能量與詮釋角度。

廣告 廣告

此次展覽由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，匯聚林喜美、范阿生、高梅禎、李順成、高林美鳳、何珍襄等多位工藝師作品齊聚，展出豐富的工具、族服與自然素材，向大眾介紹臺灣的天才編織家如何「以山林的智慧為經，以編織的技藝為緯」，織就一幅持續延展的工藝文化長卷。

該展規劃「材料」、「工具」、「織品」、「編器」、「演繹」等5大單元，先帶領觀者依循工序歷程認識編織工藝的核心價值，最後呈現原民編織藝術的啟發與轉化，例如「材料」方面，「苧麻」單纖維長、韌性強，傳導性好，是部落最原始的梭織線材；「香蕉絲」採用生長約1年未開花前的假莖部位，經層層刮青、晾曬等步驟製成；「織品」陳展工藝師林喜美製作的「復刻瑞典世界文化博物館館藏之披肩」、女童族服、成年男性族服；「編器」則有工藝師鄭梅玉用藺草編織的曬飛魚、背影（三）、達悟族頭盔等精采內容。

工藝師高林美鳳分享，此次展出的《桌巾／泰雅屈尺群》上的圈叉文，在烏來地區代表吉利的象徵，泰雅屈尺群文獻中，許多布都是這個圖案，代表的是男生與女生，如祭典時，男、女生會手牽手跳舞，有和諧的意涵；另一件《掛飾》上的圖騰是她自己發想的，包含烏來的好山好水及有名的苦花魚，以及「菱形」象徵著祖靈的眼睛，保護整個部落，同時她也將爸爸農場裡養的鹿融入其中，向民眾介紹烏來當地泰雅的豐富文化。

部落智慧傳承 延展文化記憶

此外，展覽內放映《泥土裡長出來的故事qruzi逆羽裡白／邵族伊達邵部落》、《賽德克族傳統織布工藝傳承者Uma Pering 林喜美》2部影片，提供民眾進一步認識原民編織藝術。工藝中心邀民眾走入展覽現場，親身感受原住民編織工藝的細膩與深邃，一同編織屬於當代的文化記憶與故事，讓這份來自土地的智慧，持續在生活中延展。

「天才編織家─臺灣原住民的織物與編器」即日起至3月22日，在工藝中心的臺北當代工藝設計分館3樓展出。（圖：記者劉昕翊攝）

展覽涵蓋織品、原料及編器，引領民眾認識其中所蘊含的族群識別與文化傳承意涵。（圖：記者劉昕翊攝）

展覽聚焦臺灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，展示豐富內容。（圖：記者劉昕翊攝）

「香蕉絲」為採用生長約1年未開花前的假莖部位，經層層刮青、晾曬等步驟製成。（圖：記者劉昕翊攝）

高林美鳳分享，《掛飾》上的圖騰是她自己發想的，旨在向民眾介紹烏來當地泰雅的豐富文化。（圖：記者劉昕翊攝）

高林美鳳作品《桌巾／泰雅屈尺群》，其上的圈叉文在烏來地區代表吉利的象徵。（圖：記者劉昕翊攝）

展覽以「天才編織家」為題，讓民眾從織物與編器中窺見各族的生活智慧與藝術美學。（圖：記者劉昕翊攝）

參觀資訊。