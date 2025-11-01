天才編織家特展 原味十足

國立臺灣工藝研究發展中心主辦「天才編織家－臺灣原住民的織物與編器」，即日起至一一五年三月廿二日於工藝中心臺北當代工藝設計分館三樓盛大展出。本展聚焦於臺灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，從織物與編器中窺見各族日積月累的生活智慧與藝術美學，以及其中所蘊藏的族群識別與文化傳承意涵；在多元文化並存的今日，當代創作者更加關注原民美感的獨特與可貴，透過傳統紋樣與技法的轉化、器物形式的再詮釋，或以文字與影像記錄創作軌跡，為臺灣藝術注入新的能量與詮釋角度。

臺灣原住民的生活面向與祖靈息息相連，製作編織物件過程中，自材料的發現與採集、工具的研製到器物與織布的完成與使用，都蘊藏了對於祖靈信仰與規範的虔敬之心。一生都在從事織布工作的印度詩人卡比爾說：「織布，是外在的行為，但同時有某些東西在我內在進行，那是你們看不到的，那是我的靜心。」工藝中心陳殿禮主任表示，這種「以心為本」的創作態度，正契合工藝中心邁入七十一週年所倡議的「七十+一從心開始·心工藝運動」精神，而編織工藝藉由身體的勞動實踐與專注，不僅形塑了生活態度與美感風格，更深化為內在的修養與文化信念。