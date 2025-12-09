天才衝衝衝迎千集 乃哥直呼感動

《天才衝衝衝》錄製最新第1000集特別企劃。

記者戴淑芳∕台北報導

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》9日盛大錄製最新第1000集特別企劃，徐乃麟坦言很感動，相對節目收視率穩定，主持群也很有默契，內容又寓教於樂，「我們會繼續努力。」

《天才衝衝衝》主持群由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃等共同擔任，特別邀請陳為民、潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨等眾多藝人來賓一同共襄盛舉。

對於節目即將錄製滿1000集，曾國城難掩興奮，直言：「以華視週播節目來說，《天才衝衝衝》是第一個錄到1000集的作品！」徐乃麟則笑說，沒想到竟已過了20年，他透露常跟身邊朋友分享：「這是我多年來最快樂、最喜歡的節目！」每當看到播出仍覺得意猶未盡。

加入節目11年的張文綺回憶，當年和巫苡萱同期進團隊時壓力極大，甚至還能因節目發展副業，讓現場頓時哄堂大笑。徐凱希則表示，希望節目不僅在每週六帶給觀眾歡樂時光，官方YouTube每週一更新的內容，也能陪伴大家度過「憂鬱星期一」。

後期加入主持陣容的籃籃也談到能參與1000集別具意義，「能在這個環境中向前輩們和製作人學習，是很幸福的事。」