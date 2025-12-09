《天才衝衝衝》喜迎1000集 主持群直呼太感動

記者周毓洵／臺北報導

華視招牌綜藝《天才衝衝衝》今（9）日盛大錄製第1000集特別企劃，主持群徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱與籃籃齊聚，與陳為民、潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨等藝人來賓一起歡慶節目跨越重要里程碑。為響應這難得時刻，嘉賓們特地化身古今中外名人登場，讓錄影現場笑料不斷。

曾國城今（9）日在攝影棚難掩激動，直呼能主持一檔跨世代的長壽節目「真的很幸運」，並感謝觀眾多年支持，也感謝每一位上節目的藝人賣力演出，「以華視週播節目來說，《天才衝衝衝》是第一個錄到1000集的作品！」徐乃麟則笑說，沒想到一眨眼20年就過去了，這節目一直是他心目中「最快樂、最喜歡」的作品，每次播出他都會跟著看、意猶未盡。他也開玩笑表示主持群愈來愈龐大，「再加下去就不用來賓了！」更感謝製作團隊多年用心。

華視總經理劉昌德也親臨現場，端出祝賀蛋糕替團隊打氣。主持群也紛紛分享一路走來的心情。張文綺表示，當年與巫苡萱同期加入時壓力超大，但很感謝公司給舞台，讓大家看到更多不同面向的自己，甚至因此發展副業，引來現場一陣爆笑。徐凱希希望節目除了每週六陪大家放鬆，也能靠官方YouTube更新，療癒大家的「憂鬱星期一」。籃籃坦言能參與1000集很幸運，「可以向前輩和製作人學習，是幸福的事。」巫苡萱則暖心喊話，希望節目能再走20年，「每個週六，都還能有大家一起陪伴。」

《天才衝衝衝》以經典又創新的遊戲聞名，屢次獲金鐘肯定。此次1000集特別企劃預計於明年1月17日播出，不僅重溫節目招牌遊戲，觀眾也能看到嘉賓們精心詮釋的「古今中外人物秀」，精采度直逼跨年晚會。