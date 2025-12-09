《天才衝衝衝》喜迎1000集！來賓變裝歡慶 華視總經理親獻蛋糕祝賀

台北市 / 陳麒惟

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》主持群由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃等共同擔任，今（9日）盛大錄製最新第1000集特別企劃！為慶祝這難得的里程碑，節目特別邀請陳為民、潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨等眾多藝人來賓一同共襄盛舉。嘉賓們各個發揮創意，挑戰裝扮成古今中外名人蒞臨現場祝賀，為這場盛會增添了無數笑料與亮點。華視總經理劉昌德和製作人莊淑瑾、應家華特別親臨現場，獻上祝賀蛋糕為全體主持群與製作團隊打氣。華視總經理劉昌德表示：「回想我們從2006年開拍，每週以穩定的品質和收視率做到現在，就像當年王建民一季能拿19勝一樣，這就是我們天才衝衝衝的精神！」

《天才衝衝衝》長官蒞臨.jpg

對於節目即將錄製滿1000集，主持人曾國城難掩興奮，直言非常幸運能主持這樣一檔跨世代長青節目。他不只感謝觀眾朋友，更感謝藝人來賓的賣力演出，感動表示：「以華視週播節目來說，《天才衝衝衝》是第一個錄到1000集的作品！」徐乃麟則笑說，沒想到竟已過了20年，他透露常跟身邊朋友分享：「這是我多年來最快樂、最喜歡的節目！」每當看到播出仍覺得意猶未盡。他也打趣表示主持群從最初四人擴編到如今六人，「再加下去就不用邀來賓了！」同時向製作人曾永全多年來的用心深表感謝。被問到未來是否有驚喜企劃安排時，徐乃麟更興奮提議：「不然我們包一艘遊艇，讓觀眾和我們一起上船玩遊戲！」一旁的籃籃立刻開玩笑問：「那輸的人要不要被丟下船？」瞬間讓全場笑聲四起，氣氛嗨到最高點。

加入節目11年的張文綺則回憶，當年和巫苡萱同期進團隊時壓力極大，她感謝總經理及公司給予機會發揮，「讓大家能看到更多不一樣的我」，甚至還能因節目發展副業，讓現場頓時哄堂大笑。徐凱希則表示，希望節目不僅在每週六帶給觀眾歡樂時光，官方YouTube每週一更新的內容，也能陪伴大家度過「憂鬱星期一」。後期加入主持陣容的籃籃也談到能參與1000集別具意義，「能在這個環境中向前輩們和製作人學習，是很幸福的事。」她感謝「衝衝衝」觀眾一路陪伴，「希望未來邁向下一個1000集，也都有你們在。」而巫苡萱則暖心喊話，希望節目能再走20年，「每個週六都能繼續有你、有我、有大家一起陪伴。」

巫苡萱(左起)、籃籃、曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希。主持群開心參與千集慶祝儀式

《天才衝衝衝》自開播以來，以經典又創新的遊戲設計成為週末綜藝的收視保證，更獲得屢次獲得金鐘入圍的肯定。本次第1000集特別企劃預計於明年1月17日隆重播出，節目內容精彩可期，除了將挑戰多個節目的經典遊戲，觀眾也能在節目中看到嘉賓們用心裝扮的古今中外人物造型，共同見證《天才衝衝衝》的無限魅力！想看更多最爆笑、最機智的精彩瞬間，就在每週六晚間10點華視主頻《天才衝衝衝》準時播出！

