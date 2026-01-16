《天才衝衝衝》端「地獄料理」迎千集！徐乃麟大口咬下讚好吃

台北市 / 陳昱秀

在週播綜藝節目普遍長青難求的環境下，華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》憑藉著五連霸同時段收視冠軍的氣勢，迎來意義非凡的第一千集，等同於陪伴觀眾走過近二十年的歲月！為了保持新鮮感，製作單位累積研發超過一百個原創單元，本週六(17日)特別邀請八位嘉賓扮演世界古今中外的神祕角色，與主持群一同狂歡慶千集。





本集由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，並特別找回第一集的嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨共襄盛舉。陳為民驚訝表示：「我入行三十幾年，竟然有二十年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」感性又不失幽默的發言引發全場大笑。隨後潘若迪展現舞技時，鞋子竟然當場飛出去，讓他氣得大喊：「誰拿這麼大的鞋子給我！」讓現場主持群與嘉賓笑到跪倒在地。

在經典單元「記憶Tempo」中，主持人隊手握一張「交換位置卡」，正當大家討論怎麼使用時，籃籃當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」笑聲瞬間炸裂。遊戲中，陳隨意的「台灣國語」也意外成為地雷，將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為他在講台語，跟著用台語作答而失誤，崩潰大喊：「陳隨意不也講台語嗎？」陳隨意立刻澄清：「我說國語啊！」全場笑成一團。

本次一千集特別企劃，製作單位驚喜祭出加碼挑戰「特製地獄料理」。當這道號稱「地獄巔峰」的餐點端上桌時，現場藝人不分隊伍紛紛挑戰，錄影現場瞬間哀鴻遍野、慘叫連連。沒想到，徐乃麟吃了一口後竟然面不改色，甚至大讚「好好吃」；反觀另一隊的舒子晨在品嚐後，卻露出極度嫌棄的表情，更語出驚人地吐槽：「這有抹布的味道！」幽默的聯想力再度讓全場笑翻，也為第一千集增添了「有地獄有天堂」的趣味看點。最逗趣、最歡樂的益智綜藝就在《天才衝衝衝》，請鎖定本週六晚間10點華視主頻，一同見證千集榮耀。

