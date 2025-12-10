《天才衝衝衝》迎第1000集 徐乃麟感動發文：有你們才會有這麼精彩衝衝衝

台北市 / 林彥廷 綜合報導

綜藝節目《天才衝衝衝》開播十九年迎來第「1000集」，主持人徐乃麟今（10）日也在社群中發文慶祝，並表示「謝謝一直以來所有喜歡和支持天才衝衝衝的觀眾朋友和工作人員們，謝謝主持群及每一位參與過天才衝衝衝錄影的藝人朋友們，有你們才會有這麼精彩的天才衝衝衝。」

徐乃麟表示，天才衝衝衝1000集真的不簡單，這20年他一直常跟我周遭的好朋友說，這是他人生最快樂的一個節目，這也是我們闔家，他跟太太有時候禮拜六晚上還會再看的節目，這真的很不容易啊！

徐乃麟提到，因為自己是主持人，錄完有時候節目內容都知道，但是經過剪接後製之後，再看又是另外一種感覺，自己常常在現場笑得很開心都笑到流眼淚停不住，回家自己再看也都開心。

徐乃麟表示，謝謝一直以來所有喜歡和支持天才衝衝衝的觀眾朋友和工作人員們，謝謝主持群及每一位參與過天才衝衝衝錄影的藝人朋友們，有你們才會有這麼精彩的天才衝衝衝。

