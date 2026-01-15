《天才衝衝衝》迎1000集 古今中外角色熱鬧登場

記者王丹荷／綜合報導

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》，迎來意義非凡的第1000集，等同於陪伴觀眾走過近20年的歲月，該集由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，特別找回第1集的嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨8位嘉賓扮演古今中外的神祕角色，與主持群一同狂歡慶千集。

陳為民驚訝表示，他入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！「真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」感性又不失幽默的發言引發全場大笑。潘若迪展現舞技時，鞋子竟然當場飛出去，讓他氣得大喊：「誰拿這麼大的鞋子給我！」讓現場主持群與嘉賓笑到跪倒在地。

廣告 廣告

在經典單元「記憶Tempo」中，主持人隊手握1張「交換位置卡」，正當大家討論怎麼使用時，籃籃當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」笑聲瞬間炸裂。

遊戲中，陳隨意的「臺灣國語」也意外成為地雷，將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為他在講臺語，跟著用臺語作答而失誤，崩潰大喊：「陳隨意不也講臺語嗎？」陳隨意立刻澄清：「我說國語啊！」全場笑成一團。

此次1000集特別企劃，製作單位驚喜祭出加碼挑戰「特製地獄料理」。當這道號稱「地獄巔峰」的餐點端上桌時，現場藝人不分隊伍紛紛挑戰，錄影現場瞬間哀鴻遍野、慘叫連連。沒想到，徐乃麟吃了1口後竟然面不改色，甚至大讚「好好吃」；反觀另一隊的舒子晨在品嚐後，露出極度嫌棄的表情，更語出驚人地吐槽：「這有抹布的味道！」《天才衝衝衝》每週六晚間10時華視播出。

《天才衝衝衝》迎來意義非凡的第1000集。（華視提供）

陳隨意（左）將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。（華視提供）

潘若迪展現舞技時，鞋子當場飛出去。（華視提供）

徐乃麟品嘗「地獄料理」大讚「好好吃」。（華視提供）