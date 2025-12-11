《天才衝衝衝》邁入千集！徐乃麟感性告白「人生最快樂的節目」

《天才衝衝衝》錄滿第1000集，徐乃麟感性發文。（圖／翻攝自徐乃麟 臉書）

資深主持人徐乃麟近年持續活躍於綜藝圈，與曾國城共同主持的綜藝節目《天才衝衝衝》更成為許多觀眾放鬆必看的娛樂。節目開播20年，於近日正式錄滿第1000集，對此，徐乃麟10日在社群平台有感而發，分享主持多年來的心路歷程，直呼：「真的很不容易啊！」

徐乃麟在貼文中透露，這是人生中「最快樂的一個節目」，能參與節目一路走來，對自己而言意義非凡，「《天才衝衝衝》1000集真的不簡單，這20年我一直常跟我周遭的好朋友說，這是我人生最快樂的一個節目，這也是我們闔家，我跟我太太有時候禮拜六晚上我們還會再看的節目，這真的很不容易啊！」

他回憶多年來的錄影歷程，雖然主持人常常在現場就已熟悉內容，但每次看到成品經剪接、後製後播出時，仍然會覺得煥然一新、笑中帶淚，「因為我們自己主持人錄完，有時候錄完節目內容大家都知道，但是經過剪接後製之後，你再看又是另外一種感覺，我自己常常在現場笑得很開心都笑到流眼淚停不住，回家自己再看也都開心。」徐乃麟也分享，節目陪伴的不只是觀眾，甚至連他和妻子也成為忠實粉絲。

面對節目能長年維持高人氣與收視，徐乃麟向所有支持者表達誠摯感恩，感性道：「謝謝謝一直以來所有喜歡和支持《天才衝衝衝》的觀眾朋友和工作人員們，謝謝主持群及每一位參與過《天才衝衝衝》錄影的藝人朋友們，有你們才會有這麼精彩的《天才衝衝衝》」。

《天才衝衝衝》自2006年開播至今，以多元遊戲、藝人互動和輕鬆氛圍深受觀眾喜愛，能在競爭激烈的綜藝市場屹立20年、錄製1,000集，實屬難得。徐乃麟感性發文，也讓不少粉絲感動留言恭喜節目達成重要里程碑，期待未來繼續帶來更多歡笑與陪伴。

