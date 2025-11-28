天才鋼琴家再+1！「章魚燒」花6月學會彈Baby Shark...震驚600萬網友

天才鋼琴家「章魚燒」。圖／翻攝自IG

章魚被視為最聰明的無脊椎動物，普遍認為智商與5歲小孩相當。近日一隻名為「章魚燒」（Takoyaki）的章魚打破眾人眼鏡，僅花6個月竟成功彈起鋼琴，甚至還演奏出《Baby Shark》，影片迅速在網路上爆紅，至今已累計近600萬次觀看。

瑞典音樂家克蘭茲（Mattias Krantz）在個人IG、YouTube時常分享各種實驗性音樂，近日他突發奇想，到韓國漁市場招募新的音樂學徒。

他指出，當初評估了龍蝦、石斑魚、比目魚等海生生物後，最終帶了一隻年幼的章魚回家，並取名「章魚燒」。

廣告 廣告

克蘭茲表示，自己設計一套專門給「章魚燒」的鋼琴，讓牠能用觸手勾住拉桿彈奏出聲，接著在琴鍵上閃爍燈號，引導牠拉動桿子，不過都無法引起「章魚燒」的興趣，隨後他靈機一動，在琴鍵上方加裝藏有螃蟹的透明管，只要「章魚燒」一拉動桿子，就能讓螃蟹緩緩落下，果真成功讓牠彈下第一顆音。

經歷6個月的訓練，「章魚燒」不僅會主動彈鋼琴，還能在克蘭茲的吉他演奏下一起合奏，克蘭茲也自豪地高喊「我教會一隻章魚彈鋼琴了」。此外，克蘭茲還在IG曬出章魚燒成功彈奏出《Baby Shark》「5個音」，讓網友們相當震驚。

影片曝光後引起熱議，吸引近600萬人朝聖，紛紛留言讚許「好喜歡這個故事，好甜蜜」、「請繼續上傳章魚燒的鋼琴進度」、「牠應該出一本書」、「你把他訓練得很好」、「這些動物太聰明了」、「真的是天才」、「真是令人驚嘆」。



回到原文

更多鏡報報導

計程車司機遭男乘客性騷！不給摸竟勒脖威脅「想死嗎」 公司1舉動引譁然

最難忘週年！男友送她「13140鈔票花」超浪漫 2個月後遭逮捕…真相曝光崩潰

「砰！」中國政府集體銷毀非法爆竹 炸出10公尺天坑還害4人受傷