一天掃3市場聽基層民意 賴瑞隆用最貼近市民方式爭取支持

照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨高雄市長黨內初選參選人賴瑞隆今（30）日展開密集市場掃街，一天走完3處。上午與高雄市議員黃文志、議員參選人黃偵琳及尹立前往楠梓市場；下午續赴天天新黃昏市場、澄和黃昏市場，並於行程間到「中鋼鋁業工會」親子烤肉活動與鄉親互動。賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場最能聽見民意，將用最貼近市民的方式持續走基層，爭取最多支持。

賴瑞隆展開密集市場掃街行程，一天連續走訪三個菜市場，早上至楠梓市場，下午則將前往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場，從早上到傍晚，踏遍各區最貼近市民日常生活的地方，也在行程間特別前往中鋼鋁業工會親子烤肉活動與鄉親互動交流。

照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室

「過去以來都是以中小型規模的問政說明會為主，希望以最近距離和市民面對面，把高雄願景和市政規劃說明得更清楚。」賴瑞隆認為，初選進入衝刺階段，更要走到市民身邊，因此選擇把腳步放得更深、更扎實，走訪市場傾聽市民心聲、瞭解大家的需求與期待，也讓政見規劃可以真正貼合市民生活。

賴瑞隆回顧，自己從小跟著父母在市場生活，攤位的味道、叫賣聲與熟悉的人情味，是他成長過程中最深刻的記憶，每次走進市場都有回家的感覺。

賴瑞隆說，他長期投入高雄公共事務，從海洋局長、新聞局長到進入立法院，更連續19次獲評為優秀立委，反映了他為高雄各項建設爭取上的用心和效率；高雄正處於下一階段的轉型期，他已陸續提出交通、產業升級、友善宜居城市等政見，希望讓高雄具備更完整的發展基礎。

賴瑞隆強調，他相信黨內初選是正向、理性和良性的競爭，未來會維持自己的步調，繼續走進更多的市場、社區和街巷，深入基層與市民互動。他感謝鄉親熱情回應，會做好為高雄建設努力的各項準備，也會以最真誠的方式，握住每一雙手，爭取市民支持。

照片來源：立法委員賴瑞隆辦公室

