一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。
過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可以在電腦加裝軟體，直接在家中用筆電插卡，因此「提款卡測試手」越來越難抓。
溪湖警分局靠著線報，結合監視器畫面，找出阮男出入的熱點，佈線多時終於逮到他，現場起獲一支工作手機，犯行無法抵賴。阮男害24名被害人共損失119萬元，一審判被2年11月，二審改判4年。
溪湖警分局偵查隊長吳建明說，他們接獲線報指稱，有逃逸外勞專門在住處做「提款卡測試手」，1天收入就有4、5000元，後來鎖定阮男，發現他不定時到某公園取大量的提款卡，在監控時機成熟搜索其住處，果然見到一部筆電和插卡機及大批已經做了編號的提款卡。
吳建明表示，現場的關鍵證物是「工作手機」，阮男在每一次測試完畢後，就會拍照回傳給「上手」，並紀錄該提款卡尚餘多少錢，罪證明確。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
爬玉山關山線離奇卡峭壁 山友獨走「山羊路」原因曝
代領包裹每趟1200元 24歲男淪詐團取簿手
其他人也在看
亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。中時新聞網 ・ 8 小時前
日中關係急凍！中國團客退訂潮擴大 日觀光業者估損至少4千萬日圓
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本觀光業正面臨中國團客「退訂潮」衝擊。隨著日本首相高市早苗早前的「台灣有事」論引發中國強烈不滿，中國外交部呼籲民...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
犯越多判越輕?測試手24案執行刑僅2年11月 減刑近23年被二審打臉
來自越南的逃逸移工阮男，今年2月加入詐團，擔任「提款卡測試手」，在住處用電腦測試提款卡是否為警示帳戶及是否尚有餘額，再轉交集團成員提領贓款，製造金流斷點，犯下24案，一審共計判宣告刑25年10月，定執行刑卻僅2年11月，檢方上訴，二審認為所減刑度達22年11月，無遏止犯罪之效，且違背國人對法律的期待自由時報 ・ 14 小時前
高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本
日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...聯合新聞網 ・ 6 小時前
ATM領普發1萬爆慘劇 苦主：9千存回帳戶卻剩8千
一名網友分享用ATM提領的慘況，領出1萬後想把其餘9千存回帳戶，怎料機台竟然顯示只剩8千元，按取消交易後機台吐出的鈔票也只剩8張，告知銀行卻得到「無溢款」回覆。中天新聞網 ・ 3 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
以軍空襲加薩釀21死、數十傷 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。法新社報導，自美國斡旋的停火協議於10月10日生效以來，今天（22日）是傷亡最慘重的一天。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 21 小時前
銀行寄刷卡異常「取消交易」按鈕 網一查驚：是詐騙
詐騙集團手法不斷翻新，一名網友日前收到詐騙集團假冒銀行發送的電子郵件，內容聲稱偵測到異常交易，有一筆9830元的刷卡消費，並提供「取消交易」按鈕。幸好該網友起疑上網查證，才發現這是詐騙手法。中天新聞網 ・ 1 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一頭腦熱恐害慘台灣！媒體人勸勿插手「中日摩擦」 揭最慘下場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」說法引爆中日衝突，激烈的外交對峙也在台灣社會引起強烈反應。媒體人文翔對此發文提醒，這...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
金馬慶功》張震二度封帝「3間廟加持」 Lucky糖果不能吃要供起來
張震以《幸福之路》（Lucky Lu）再度於金馬獎封帝，今（23日）凌晨慶功宴上，他表示說自己沒有預設會拿獎，「我就是平常心啦」，卻也坦言這一次的演戲狀態與以往截然不同，形容這部作品的拍攝過程讓他前所未有地放鬆，也因此更能集中在每一次呼吸、每一個情緒的起伏上，是他近年來最享受、最接近理想的樣子。中時新聞網 ・ 7 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 4 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不...華視 ・ 29 分鐘前
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了EBC東森新聞 ・ 1 小時前
金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
你領了嗎？普發現金1萬元已1550萬人領取 11/24開放郵局臨櫃領現
財政部政務次長阮清華今（21）日表示，普發現金1萬元自10月23日啟動以來，截至今天中午，領取人數已達1,550萬人次，已領取占比達65.79%，速度非常快。第3階段郵局領現，下周一（11/24）開放。太報 ・ 1 天前
主持詐團海撈158億！「台版Jisoo」一審重判687年半 執行24年
有「台版Jisoo」之稱的歐俞彤，與竹聯幫大哥男友吳漢威成立「美樂公司」，透過境外機房架設大量假投資網站，騙到投資人後再「假出金」，匯入指定帳戶、製造獲利假象，詐騙超過158億元。台北地院今（11/21）日針對第一波起訴的76名被告宣判，歐俞彤主持犯罪組織從事網路詐欺取財，共犯185罪，總刑期高達687年半，應執行有期徒刑24年。可上訴。太報 ・ 1 天前