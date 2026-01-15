天敵？陳亭妃贏得初選 謝龍介回應了

2026台南市長民進黨黨內初選結果由陳亭妃勝出，對此她的對手，國民黨籍立委謝龍介表達祝賀，並期許兩人有一場光明正大的選戰，不過謝龍介也表示，不管民進黨是由誰出線，其實最終就是跟賴清德總統的正面對決。

國民黨立委謝龍介2026年將與陳亭妃角逐台南市長寶座（攝自中天新聞）

民進黨公布台南市長初選民調，陳亭妃以60.8557%擊敗林俊憲的58.1630%，謝龍介受訪時還打趣地說，雖然最近這一年多，陳亭妃她一直說跟我不熟，但我還是要誠摯地恭喜她贏得民進黨的初選，也期待未來我們可以打一場光明正大的選戰，我不會動用網軍，也不會涉入光電，希望一場堂堂正正的選舉。

不過謝龍介也坦承，不過初選的結果為何，這場選舉面對的就是賴清德總統2028的保衛戰，這是我一年多以前就設定的戰略，當賴清德贏得2024總統大選，我們就已經知道，台南市長的選舉就是賴清德2028保衛戰，這是一個不爭的事實，所以我們進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。

台南市長民進黨黨內初選民調由陳亭妃勝出（圖／民進黨中央提供）

至於談到接下來的選戰，謝龍介表示，儘管民進黨在初選期間兩人殺得刀刀見骨，但我們不會指望民進黨的分裂，他也坦言，賴清德一定會幫陳亭妃站台，不過他也提醒大家，到時候可以注意一下，賴清德拉起陳亭妃手的時候，臉上是怎樣的一個笑容。

面對這份民調，謝龍介的支持度與陳亭妃相差多達43個百分點，謝龍介表示，自己在2022年選舉的時候，支持度還不到10%，最後開出來是43.6%，這些民調我們都尊重，但是我們自己很清楚，我們的熱度，大家拭目以待，看看我們走入基層，鄉親的熱情，跟大家看到的民調截然不同，過去30多年，民進黨在台南的執政，成績乏善可陳，所以台南的鄉親想要改變，我們會做出努力，完成鄉親的願望。

