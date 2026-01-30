天文學家新發現！新行星「HD 137010b」可能適合人類居住

天文學家近日宣布發現了一顆可能適合居住的新行星，距離地球約146光年，並命名為HD 137010b。該行星的大小與地球相似，直徑估計比地球大6%，環境條件則與火星相近。然而，研究顯示其表面溫度可能低至攝氏零下70度。

HD 137010b的概念圖。（圖／NASA）

根據國外媒體《衛報》指出，這項發現由來自澳洲、英國、美國和丹麥的國際科學團隊完成，他們分析了美國太空總署（NASA）開普勒太空望遠鏡2017年K2任務期間收集的數據。澳洲南昆士蘭大學（USQ）研究員黃雪麗博士（Chelsea Huang）指出，HD 137010b的公轉週期約為355天，與地球軌道相似，並且有50%的機率位於其恆星的宜居帶內。

廣告 廣告

黃雪麗博士進一步解釋，HD 137010b的母恆星距離地球僅約150光年，亮度遠高於另一顆知名的宜居行星候選者「開普勒-186f」，後者距地球約600光年，亮度僅為HD 137010b母恆星的二十分之一。

這顆行星的發現源於其短暫凌日現象，當時行星經過母恆星前方，導致恆星亮度出現短暫下降。該訊號最初由一名參與「行星獵人」公民科學項目的高中生亞歷山大·文納（Alexander Venner）發現，他後來完成博士學位並成為此次研究的第一作者。文納回憶說：「這項公民科學計畫對我進入科學研究領域起到了關鍵作用，能夠參與這次重要發現，實在令人驚嘆。」

黃雪麗博士表示，起初團隊對這項發現持懷疑態度，但經過多次數據驗證後，確認這是行星凌日現象的典型案例。她強調，HD 137010b的母恆星亮度高且距離地球近，未來可成為下一代望遠鏡的觀測目標。

然而，該行星的表面溫度可能更接近火星，甚至低於攝氏零下70度。斯威本科技大學的天文物理學家莎拉·韋伯博士（Sarah Webb）指出，這顆行星雖然具備宜居潛力，但目前僅觀測到一次凌日現象，未達行星科學界公認的三次凌日標準，因此仍需更多數據進一步確認。

韋伯博士補充說，HD 137010b可能是一顆「超級雪球」，即一顆冰凍星球，可能擁有大量水資源，但多數處於冰凍狀態。她也提到，儘管這顆行星在銀河系中距地球相對較近，但以當前的技術，抵達該行星仍需數萬年甚至數十萬年的時間。

這項研究結果已於本週發表在《天文物理學雜誌快報》

延伸閱讀

百年歷史「漁翁島燈塔」修復工程完成！1/31重新開放迎客

油價再度上漲！中油預估下週汽柴油漲0.3、0.6元

屁股「頂叩叩」是長壽密碼 6萬人研究：糖尿病風險降49%