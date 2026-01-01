天文館元月假日主題導覽 引領民眾認識行星之王

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（1）日公布，展示場於元月配合年度重要天象「木星衝」，推出假日主題導覽活動，由解說員深入介紹有「行星之王」之稱的木星，並於每週六晚間開放望遠鏡觀星，邀請大小朋友一同探索太陽系中最大的行星。

臺北天文館表示，今年的「木星衝」發生於1月10日，是全年觀察木星的最佳時機，而所謂「衝」，是指行星運行至與太陽相反方向的位置，此時木星與地球距離最近、亮度最高，入夜後整晚可見，觀賞條件最理想。配合此一天象，天文館於1月份規劃假日主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式，介紹木星的特徵、觀察方式、神話故事，以及歷年太空探測任務的重要發現，讓民眾從多元角度認識這顆壯觀的氣體行星；主題導覽於假日上午10時、11時及下午14時、15時、16時各舉辦1場。

廣告 廣告

此外，天文館頂樓的觀測室，每日上午10至12時，以及下午14至16時均免費開放，提供民眾透過望遠鏡等觀測設備觀察太陽黑子，認識太陽相關現象；每週六晚間19至21時則安排觀星活動，1月觀賞目標包括，月亮、木星、英仙座雙星團以及M45昴宿星團，透過望遠鏡可觀察到木星的帶紋、月球複雜的地形，還能看到不同星團的差異，體驗實際觀星的樂趣。

臺北天文館展示場於元月配合年度重要天象「木星衝」，推出假日主題導覽活動，深入介紹有「行星之王」之稱的木星。（臺北天文館提供）