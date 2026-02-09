天文館春節禮賓 暢遊球幕、抽紅包

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館春節期間僅於除夕休館，17至22日則推出「天馬行空過新年」活動，規劃免費影片欣賞、優惠票券、新春抽紅包與藝術特展等內容，生肖屬馬的朋友還可免費參觀展示場，歡迎闔府在星空下迎接嶄新的一年。

臺北天文館表示，新春活動期間，每日上午9時及9時25分，分別在球幕宇宙劇場與立體劇場播放免費短片，適合親子一同觀賞，為新年揭開充滿想像力的序幕。

初一至初六每日11時前，限量推出超值「一日暢遊券」，可優惠暢遊展示場、宇宙探險設施，並擇一欣賞宇宙劇場或立體劇場影片，一次體驗多元天文樂趣；憑當日指定票根或一日暢遊券，還可參加新春抽紅包活動，為走春增添驚喜好運。

廣告 廣告

館內現正展出「光的間質」藝術特展，結合天文科學與當代藝術，引領觀眾從嶄新角度探索宇宙奧祕，免費參觀，適合全家一同感受科學與藝術交會的魅力。

臺北市立天文館將於17至22日推出「天馬行空過新年」活動，歡迎民眾闔府在星空下迎接嶄新的一年。（臺北天文館提供）