天文館遇女神露香肩秀大長腿 「空靈美貌」竟是她！

王淨逛天文館。（圖／翻攝自IG @_ginglebellaaa）

台灣女星王淨近年憑藉《關於我和鬼變成家人的那件事》、《鬼才之道》等熱門影視作品持續累積高人氣，亮眼演技與自然不做作的形象深受觀眾喜愛，無論是話題影集還是賣座電影，總能看見她活躍的身影，也因此被不少人視為新生代票房保證。工作行程滿檔之餘，王淨也時常透過社群平台分享生活日常，今（12）日她在Instagram曬出一系列前往臺北市立天文科學教育館參觀的照片，引發粉絲圍觀。

王淨在IG寫下：「喜歡沒事就來天文館發呆充電耶」，簡單一句話展現放慢節奏，享受悠閒愜意的休假時光。照片中可見，王淨漫步於天文館展區，身後是絢麗的宇宙星雲影像與巨大行星模型，充滿科幻氛圍，她時而抬頭仰望星空展示牆，時而駐足欣賞模型，彷彿置身電影中的夢幻場景。

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王淨簡約休閒風格穿搭，柔順中長髮自然垂落肩上，搭配低調口罩依舊難掩明星光芒，身穿寬鬆白色斜肩上衣，微微露出纖細肩線與鎖骨，散發慵懶隨性的時尚感，細肩帶內搭增添層次感；下半身則搭配黑色短褲，大方秀出修長美腿，整體造型簡單卻充滿清新少女氣息，在光影交錯間展現獨特氣質。

事實上，王淨近年在影壇表現亮眼，不僅作品接連創下話題，也憑藉真誠自然的個性圈粉無數。貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言朝聖：「我也愛天文館！」、「淨淨好口愛喔」、「被妳拍的變打卡聖地」、「我也喜歡 沒事就看著你發呆！」

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