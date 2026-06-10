天文館「夏夜觀星趣」 星空下創造溫馨回憶

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記者黃朝琴／臺北報導

夏季是觀賞銀河最佳季節，配合年度特展《銀河不可思議之旅》，臺北天文館暑假推出「夏夜觀星趣」活動，結合球幕影片欣賞、特展導覽、手機找星技巧教學、戶外望遠鏡觀測，邀民眾走進夢幻星空世界；7月4日、18日與8月1日、15日共4梯次，每梯限額50名，首波報名6月23日上午9時開搶，歡迎親子同行、朋友結伴或個人參加，在星空下創造溫馨夏日回憶。

臺北天文館今（10）日表示，都市觀星容易受到光害，若條件許可，夏季銀河兩旁的牛郎與織女星都能輕易看見，只要掌握觀星神器的手機，配合星空軟體，就可以輕鬆找到「夏季大三角」。「夏夜觀星趣」活動首先將在宇宙劇場欣賞震撼的「邂逅銀河系」球幕影片，再到特展室解說銀河的奧祕；最重要的是，老師將親自傳授望遠鏡原理及手機找星的祕笈，並到戶外廣場實際演練，使用望遠鏡親眼觀察，體驗夏夜最閃耀的光芒。

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天文館指出，《銀河不可思議之旅》年度特展，即日起至10月11日於1樓特展室展出，包括動態模型、互動展示，跟著特展角色「露卡」與「芙蕾」的腳步，展開銀河探索旅程，認識巨大星系家園；同步推出Web AR闖關集章，完成任務可兌換贈品。

臺北天文館暑假推出「夏夜觀星趣」活動，教民眾使用手機搜尋夜空中的「夏季大三角」。（天文館提供）

臺北天文館《銀河不可思議之旅》年度特展，即日起至10月11日於特展室展出。（天文館提供）